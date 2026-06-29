Drammatico incidente a Messina: muore una ragazza di 15 anni investita da una moto

Un drammatico incidente stradale ha scosso la serata di ieri a Torre Faro, a Messina, dove una ragazza di soli 15 anni, Giulia Scimone, ha perso la vita dopo essere stata investita da una moto in via Circuito. La tragedia si è consumata intorno alle 23:15, in circostanze che hanno immediatamente reso la situazione disperata. Secondo quanto emerso, nonostante il tempestivo intervento dei Medici del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare: le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche e il decesso è sopraggiunto durante il trasporto in ospedale, trasformando un incidente stradale in un dramma irreparabile che ha profondamente colpito la comunità locale.

La dinamica dell’investimento in via Circuito

Secondo una prima ricostruzione e le testimonianze raccolte sul posto, la ragazza sarebbe stata travolta da una moto condotta da un ragazzo, rimasto a sua volta ferito nell’impatto. La violenza dello scontro è stata particolarmente elevata, come confermato dagli elementi rilevati nell’immediatezza dai soccorsi e dalle forze intervenute. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i medici del 118 e le forze dell’ordine, che ha immediatamente avviato i rilievi tecnici per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dei fatti.

Il decesso durante il trasporto e il dolore per la vittima

La notizia più drammatica riguarda il destino della giovane Giulia Scimone, che nonostante i tentativi di rianimazione è deceduta durante il trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. L’intervento del 118, seppur immediato, non è stato sufficiente a evitare l’esito fatale dell’incidente stradale. La comunità di Torre Faro si trova ora a fare i conti con una perdita improvvisa e devastante, che riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle aree urbane e sulla fragilità degli utenti più giovani della strada.