Un tifoso della Reggina scrive a StrettoWeb: “meglio Lotito, ci sarebbe un repulisti totale di chi si è mostrato inadeguato”

Un tifoso della Reggina, Antonio da Roma, è tornato a scrivere alla redazione di StrettoWeb. Lo ha fatto alla luce delle ultime notizie sul fronte societario amaranto: “Come tutti i tifosi Amaranto, sto seguendo con ansia le vicende societarie della nostra amata e negli ultimi tempi noto che, ahimé, i danni fatti con la scelta scellerata del 2023 – di affidare la Reggina ad un soggetto chiaramente inadeguato – non sono stati ancora smaltiti: infatti, ancora ci si divide in fazioni, tra chi vuole “questo” e chi vuole “quello”….

“Dopo tre anni di gestione fallimentare, misera, da squadretta d’Eccellenza, chi l’avrebbe mai detto che ben due imprenditori si sarebbero contesi la Reggina a suon di milioni!! (almeno cosi si dice…) Sicuramente voi giornalisti, addetti ai lavori, degli imprenditori coinvolti dell’affaire-Reggina conoscete informazioni, aspetti, vicende, che ai tifosi comuni non sono note…. Io però, sarà per ingenuità o per ignoranza (per carità, non definitemi “allocco” per questo!), non capisco né l’una, né l’altra “fazione”: dovremmo essere tutti strafelici se un imprenditore del calibro e dell’esperienza di Lotito si interessasse alla Reggina; e lo stesso dovrebbe valere per Rizzetta: possedere una squadra di basket di A1 ed una squadra discretamente forte di serie C è garanzia di “capienza”, soprattutto a confronto con chi dirige la baracca qui da tre anni a questa parte”.

“Invece c’è chi si strappa le vesti se arriva Lotito perché non si sa bene cosa possa accadere di brutto alla Reggina e idem se dovesse arrivare Rizzetta perché non la terrebbe a lungo…. ed ecco, quindi, che anche il tifoso “ingenuo” comincia a fare “2 + 2” e notare che certa stampa “lavora” per la cadrega degli amici, magari calvi, e per il PD (Lotito è di Forza Italia) e di contro altra stampa che ha sempre contestato Ballarino preferisce nettamente Lotito, oltre che per affinità politiche, per auspicarsi il repulisti necessario in seno alla società. Secondo me tra le due fazioni ritengo che chi auspica l’arrivo di Lotito abbia maggiore ragione: serve un repulisti totale di chi ha dimostrato la propria inadeguatezza nella Reggina, senza contare che un’affinità politica col Sindaco e col presidente di Regione non può che essere positiva per la Reggina”.

Infine consentitemi una piccola divagazione: