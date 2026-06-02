Strage di Amendolara, Soumahoro: “atto criminale, responsabili paghino”

La tragedia di Amendolara, in Calabria, dove quattro braccianti agricoli sono stati ritrovati morti e carbonizzati all’interno di un minivan, ha scosso profondamente l’opinione pubblica e il mondo politico. Il veicolo era parcheggiato presso un distributore di carburante lungo la Strada Statale 106, un episodio che mette nuovamente in luce la drammatica condizione dei lavoratori migranti nelle campagne del Sud Italia. Il deputato Aboubakar Soumahoro, membro della Commissione Lavoro, ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime, sottolineando l’urgenza di una risposta concreta dello Stato: “esprimo innanzitutto il mio cordoglio e la mia vicinanza ai familiari e agli amici dei quattro braccianti morti bruciati vivi. La giustizia faccia il suo corso affinché i responsabili di questo crimine paghino per quanto accaduto”.

Rafforzare il contrasto al caporalato e allo sfruttamento

Per Soumahoro, la tragedia di Amendolara non può essere considerata un fatto isolato. Occorre intervenire con strumenti istituzionali strutturati per prevenire nuovi episodi di sfruttamento lavorativo. “È necessario rafforzare il Tavolo sul contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo lungo la filiera agroalimentare. Occorre inoltre istituire le strutture territoriali del Tavolo, favorendo una maggiore sinergia tra tutti i soggetti impegnati nella lotta per il miglioramento delle condizioni socio-lavorative dei braccianti”, ha dichiarato il deputato.

L’attenzione è posta non solo sul controllo dei fenomeni criminali, ma anche sulla tutela dei diritti fondamentali dei braccianti agricoli, garantendo trasporti sicuri, condizioni abitative dignitose e contratti regolari. Il messaggio di Soumahoro evidenzia come il lavoro agricolo non debba essere sinonimo di invisibilità sociale o di sfruttamento economico, ma al contrario un settore regolato e rispettoso della dignità umana.

L’interrogazione parlamentare e la richiesta di responsabilità dello Stato

In seguito alla tragedia, il deputato ha presentato un’interrogazione parlamentare al Governo, sollecitando interventi immediati per rafforzare la protezione dei lavoratori. “Non è accettabile che, ancora oggi, i braccianti continuino a vivere e lavorare in condizioni non degne di un Paese civile come il nostro”, ha concluso Soumahoro.

La vicenda di Amendolara richiama l’attenzione sull’urgenza di una lotta integrata contro il caporalato, capace di coniugare repressione della criminalità e tutela dei diritti socio-lavorativi. La presenza dello Stato sul territorio, attraverso tavoli di coordinamento e strutture operative locali, diventa fondamentale per garantire che simili tragedie non si ripetano, e che i braccianti agricoli non siano più considerati invisibili o sacrificabili.

Amendolara come simbolo della necessità di giustizia e legalità

La morte dei quattro lavoratori lungo la Strada Statale 106 è un monito per l’intero Paese: l’agricoltura italiana non può prosperare sullo sfruttamento e sulla violenza. Le parole di Soumahoro evidenziano che solo attraverso la legalità, il controllo delle filiere e la protezione dei più vulnerabili sarà possibile garantire una società civile e rispettosa dei diritti di tutti.

Amendolara diventa così simbolo della necessità di un cambiamento strutturale, dove la dignità dei lavoratori agricoli e la giustizia per le vittime siano al centro dell’agenda politica e sociale del Paese.