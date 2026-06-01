Tragedia alla stazione di servizio, Calabria sotto shock: auto in fiamme, quattro morti | LIVE

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 106 “Jonica”, nel territorio di Amendolara, provincia di Cosenza. Il tratto dal km 394,500 al km 395,200 è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in fiamme all’interno dell’area di servizio IP al km 395,000. Le fiamme hanno causato la morte di quattro persone, secondo le prime informazioni si tratterebbe di migranti che si trovavano nell’auto al momento dell’incendio.

Intervento dei soccorsi e prime verifiche

Sul luogo del tragico evento sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme e scoperto i corpi carbonizzati all’interno del veicolo. La Polizia Stradale, insieme agli investigatori della Squadra Mobile di Cosenza e ai Carabinieri, sta operando per ricostruire la dinamica e le cause dell’incendio. Al momento, le prime indicazioni suggeriscono che non si tratti di un incidente stradale, ma le verifiche sono ancora in corso.

Il personale di Anas e le Forze dell’Ordine stanno lavorando per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile, garantendo la sicurezza sulla SS106 Jonica e gestendo il traffico nell’area interessata dall’evento.

L’allerta e la sicurezza alla guida

In relazione al tragico episodio, Anas (Gruppo FS) ha ricordato l’importanza della prudenza alla guida, con messaggi di sensibilizzazione come “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” e “Guida e Basta!”. Per informazioni sulla mobilità e sullo stato del traffico, è attivo il servizio clienti Pronto Anas al numero verde gratuito 800.841.

Indagini in corso

Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio e la dinamica della tragedia. L’evento ha provocato grande sgomento nella comunità locale, evidenziando nuovamente l’importanza della sicurezza sulle strade e dei controlli nelle aree di sosta lungo le arterie principali. La città di Amendolara e l’intero versante ionico della provincia di Cosenza rimangono in attesa di ulteriori aggiornamenti dalle autorità competenti.