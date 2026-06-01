Quattro corpi carbonizzati in un minivan sulla SS106: la verità dalle immagini delle telecamere | DETTAGLI

Una vicenda drammatica ha scosso il territorio del Cosentino lungo la Statale 106: quattro corpi, di origine pakistana, sono stati trovati carbonizzati all’interno di un minivan nel piazzale di una stazione di servizio tra Amendolara e Roseto Capo Spulico. Il ritrovamento, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, ha immediatamente allarmato i passanti, che hanno dato l’allarme ai vigili del fuoco, i quali hanno provveduto a spegnere le fiamme scoprendo i quattro cadaveri.

Intervento delle forze dell’ordine e coordinate delle indagini

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, supportati dai colleghi della Questura di Cosenza e dal Reparto di Polizia scientifica, a cui è spettato il compito di raccogliere i primi elementi utili. Le indagini sono coordinate dal procuratore capo di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, e si concentrano sulla pista dell’omicidio plurimo. Nonostante il riserbo attorno alle indagini, gli investigatori non sembrano avere dubbi sul fatto che si tratti di un atto criminale.

Vittime e possibili motivazioni

Le vittime, quattro braccianti di origini pakistane, non sono ancora state ufficialmente identificate. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella che i quattro siano stati bruciati vivi, così come la possibilità di un regolamento di conti legato a dinamiche criminali locali. Tutti gli elementi, però, necessitano di conferme attraverso ulteriori accertamenti scientifici e investigativi.

Telecamere di videosorveglianza al centro delle prove

Un ruolo determinante nelle indagini lo stanno giocando le immagini delle telecamere di sorveglianza, sia quelle presenti nell’area della stazione di servizio sia quelle collocate lungo la Statale 106. Dai frame analizzati dagli investigatori, sembrerebbe emergere la presenza di alcune persone che si allontanano dal minivan prima dell’incendio, un dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale per individuare i responsabili e ricostruire la dinamica della tragedia.

Intensificazione delle indagini e ricerca dei responsabili

Con il passare delle ore, le indagini si sono intensificate, e gli investigatori sembrano sempre più vicini a tracciare movimenti e responsabilità. La vicenda ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza lungo la SS 106 e sulla tutela delle persone più vulnerabili, rendendo urgente l’accertamento di tutte le cause e la piena identificazione dei colpevoli.