Braccianti pachistani bruciati vivi in Calabria, le terribili immagini. Occhiuto: “disumani” | VIDEO

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha scelto di rendere pubbliche sui social le immagini della tragica vicenda dei quattro braccianti pakistani uccisi e bruciati vicino ad Amendolara, nel cosentino. Le immagini hanno suscitato un profondo turbamento e acceso un dibattito sulla sicurezza, la dignità e i diritti dei lavoratori migranti.

Occhiuto: tra dolore e indignazione

Il presidente Occhiuto ha commentato l’accaduto con parole di grande forza emotiva: “ci sono notizie che fanno vacillare la fiducia nell’umanità. Disumani. Oggi, in Calabria, accanto al sentimento di festa, c’è anche un profondo dolore. Siamo tutti rimasti sconvolti dalla tragica vicenda dei quattro braccianti pakistani uccisi e bruciali vicino ad Amendolara, nel cosentino”. Le sue dichiarazioni sottolineano la gravità dell’episodio, che scuote le coscienze e pone interrogativi cruciali sul valore della dignità umana e sulle responsabilità della società civile.