Si è concluso un lunghissimo Consiglio Regionale della Calabria: tutti i punti all’ordine del giorno approvati

Oltre sei ore. Tanto è durato il decimo Consiglio Comunale della Calabria. Iniziato intorno a Mezzogiorno, si è concluso poco dopo le 18. E l’ultimo punto è stato rinviato, “Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 – Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti anche economici, e delle aziende da essa dipendenti”. Inserito invece quello sui TIS, approvato a poche ore dalla manifestazione dei tirocinanti di questa mattina, fuori dal Palazzo Regionale.

Il primo punto, il più importante, è stato discusso per oltre due ore. Era quello sul caporalato, a qualche giorno dalla tragedia di Amendolara. Tantissimi gli interventi, da Maggioranza e Opposizione. Quello più duro, forte, eccessivamente violento, è stato di Giuseppe Falcomatà, che ha accusato la Regione di avere le “mani sporche di sangue”.

Successivamente, sono stati discussi e approvati i seguenti punti all’ordine del giorno: