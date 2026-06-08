Si è concluso un lunghissimo Consiglio Regionale della Calabria: tutti i punti all’ordine del giorno approvati

Oltre sei ore. Tanto è durato il decimo Consiglio Comunale della Calabria. Iniziato intorno a Mezzogiorno, si è concluso poco dopo le 18. E l’ultimo punto è stato rinviato, “Legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 – Nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti anche economici, e delle aziende da essa dipendenti”. Inserito invece quello sui TIS, approvato a poche ore dalla manifestazione dei tirocinanti di questa mattina, fuori dal Palazzo Regionale.
Il primo punto, il più importante, è stato discusso per oltre due ore. Era quello sul caporalato, a qualche giorno dalla tragedia di Amendolara. Tantissimi gli interventi, da Maggioranza e Opposizione. Quello più duro, forte, eccessivamente violento, è stato di Giuseppe Falcomatà, che ha accusato la Regione di avere le “mani sporche di sangue”.
Successivamente, sono stati discussi e approvati i seguenti punti all’ordine del giorno:
- Proposta di Provvedimento Amministrativo n.64/13^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza recante: “Approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2025, della relazione sulla gestione 2025 e del Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi”
- Mozione n.14/13^ di iniziativa dei Consiglieri E. BARBUTO,E. SCUTELLÀ,V. BRUNO recante: “Iniziative per la sorveglianza sanitaria gratuita della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone – Cassano – Cerchiara”
- Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 65/13^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Bilancio di previsione 2026-2028 dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)”
- 5) Proposta di Legge n. 20/13^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Modifiche della legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale”
- Proposta di Legge n. 34/13^ di iniziativa del Consigliere E. SANTOIANNI recante: “Modifiche e integrazioni della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati)”.