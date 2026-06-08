Reggio Calabria, tirocinanti ricevuti dall’assessore Calabrese e dal presidente Cirillo: “siamo soddisfatti” | FOTO e INTERVISTA

Un presidio di protesta organizzato dall’Unione Sindacale di Base (USB) si sta svolgendo davanti alla sede del Consiglio Regionale, a Palazzo Campanella, a Reggio Calabria. Al centro della mobilitazione c’è la situazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS), una categoria che da anni attende una soluzione stabile per il proprio futuro lavorativo. Da evidenziare che è in corso il consiglio regionale con importanti punti all’odine del giorno.

Incontro con le istituzioni regionali

Durante il presidio, i rappresentanti dell’USB FdS Calabria sono stati ricevuti dall’assessore Calabrese e dal presidente Cirillo. Saverio Bartoluzzi, portavoce dell’USB, ha dichiarato: “ci hanno rassicurato dicendoci che ci sarà un nuovo consiglio regionale per la stabilizzazione dei Tirocinanti. Siamo soddisfatti e vedremo le tempistiche”. Queste parole indicano un’apertura al dialogo da parte delle istituzioni, con l’impegno di discutere nuove misure per la stabilizzazione dei lavoratori TIS.