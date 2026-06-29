Reggio Calabria, elezione del Consiglio della Città Metropolitana: presentate le LISTE, tutti i NOMI

A oltre un mese dalla vittoria elettorale, e a quasi un mese dall’insediamento del nuovo Sindaco, Reggio Calabria viaggia verso l’elezione del Consiglio Metropolitano. Si voterà il 19 luglio, e non a ottobre, data fatta circolare volutamente da qualcuno nelle settimane precedenti. Questo del voto a luglio è stato uno dei primi due atti metropolitani firmati da Cannizzaro, esattamente il giorno dopo l’insediamento. L’altro riguardava la sospensione degli atti firmati dal precedente vice metropolitano – Carmelo Versace – nell’ultimo mese.

Tornando al voto del Consiglio Metropolitano, quella di oggi è una data chiave. Alle ore 12, infatti, sono scaduti i termini per il deposito delle domande di candidatura. Secondo quanto verificato, fino a poco fa i candidati erano alle prese con gli ultimi adempimenti burocratici prima della presentazione. Le liste sono tre di CentroDestra e una di CentroSinistra. Ricordiamo che, a Reggio Calabria, il numero di Consiglieri per ogni lista è di un massimo di 14. E ricordiamo anche che a votare il Consiglio non sono i cittadini, ma i rappresentanti politici della Città Metropolitano, cioè i Sindaci e i Consiglieri Comunali della provincia. Saranno loro, il 19 luglio, a recarsi al voto per eleggere i Consiglieri Metropolitani. Invece, com’è noto, la posizione di Sindaco è già occupata: il Sindaco del Comune, infatti, è anche in automatico Sindaco Metropolitano.

I nomi delle liste

Ma quali sono le liste presenti? Le tre del CentroDestra sono riconducibili alla coalizione e due sono di Forza Italia. A Sinistra, invece, una lista unica “mista”, che racchiude al suo interno Sindaci stimati, conosciuti ed esperti della provincia nonché figure meno note che andranno a integrare l’elenco dei 14.

Questi i nomi delle tre liste del CentroDestra:

Questi i nomi della lista di CentroSinistra:

Sulle tre liste del CentroDestra, arriva la conferma di Cannizzaro, in un video social: “da pochi minuti abbiamo depositato le liste per il rinnovo del Consiglio metropolitano e abbiamo mantenuto un impegno assunto in campagna elettorale, ossia dare la massima rappresentanza a tutta l’area della provincia. E così è stato, perché abbiamo depositato tre liste con 42 candidati. Il 99% dei 42 candidati sono sindaci e amministratori di tutta la provincia. Ho sempre sostenuto che se io fossi diventato il sindaco della città non avrei consentito di avere un Consiglio metropolitano ‘Reggio-centrico’, perché chi è stato eletto a Reggio Calabria dovrà tutti i giorni con me”.

Come evidenziato da alcuni nomi emersi, dunque, a comporre le liste sono perlopiù, anzi quasi interamente, rappresentanti della provincia. Su 42 candidati, solo uno è di Reggio. Niente “Reggio-centrismo”, quindi, ma tanto spazio alla provincia.