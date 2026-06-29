Reggio Calabria, spoiler di Cannizzaro: svela un indizio sul vice Sindaco del Comune. Possibili annunci (già da domani) sulla Giunta

Il vice Sindaco del Comune di Reggio Calabria sarà una donna. A svelarlo, in anteprima, il primo cittadino Francesco Cannizzaro, in un breve video sui social a margine di un altro annuncio, quello sulla presentazione di tre liste di CentroDestra per il rinnovo del Consiglio Comunale, il cui voto si terrà il 19 luglio. “A proposito di Reggio Calabria mi concedo un piccolo spoiler. Ad essere il vice sindaco della città di Reggio Calabria, ad essere il mio vice sindaco, sarà una donna. Ma non solo per forma, ma anche per sostanza e competenza. E forse domani vi dirò anche chi sarà” ha affermato Cannizzaro.

Un annuncio importante, che comincia a far scoprire le carte in merito alla Giunta, che la città attende con trepidante attesa. Domani, dunque, il Sindaco annuncerà probabilmente il nome del suo vice Sindaco. E, magari, anche quello degli altri Assessori, chissà. Di sicuro, le decisioni sono già assunte e non resta alto che annunciarle, a brevissimo. Di certo, sono confermate le indiscrezioni che StrettoWeb aveva diffuso già da settimane: sul nostro giornale, infatti, avevamo già scritto che il vice Sindaco sarebbe stata una donna. E lo facevamo quasi un mese fa, lo scorso 3 giugno.