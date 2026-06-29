Elezioni del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, i NOMI dei candidati delle tre LISTE del CentroDestra

Sono tre le liste che il CentroDestra ha presentato per l’elezione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, che si terrà il prossimo 19 luglio. Oggi alle ore 12 scadevano i termini per presentare le domande e la coalizione del candidato vincente in città, Francesco Cannizzaro, si è presentata con tre liste “piene” – tutte con 14 candidati, il massimo possibile per una città metropolitana come Reggio – a supporto.

Non sono liste “Reggio-centriche”. Sui 42 candidati, solo uno è di Reggio città, il resto è completamente espressione della provincia. E’ una scelta chiara, delineata da Cannizzaro, che preferisce avere al Comune gente vicina al territorio comunale. La città metropolitana sarà invece compito degli amministratori provinciali.

Di seguito i nomi con le tre liste:

LISTA “FORZA ITALIA”

1. Brizzi Pasquale

2. Romeo Benito

3. Morano Alberto

4. Verduci Giovanni

5. Barca Vincenzo

6. Malara Francesco

7. Vizzari Giuseppe Roberto

8. Romeo Mario

9. Viglianisi Raffaella

10. Stillitano Francesca

11. Polimeni Maria Stefania

12. Franco Michela

13. Panetta Jole

14. Vacalebre Giuseppina Barbara

LISTA “METROPOLITANI MODERATI”

1. Crea Antonino

2. Coluccio Giuseppe

3. Marcianò Michele

4. Vadalà Antonino

5. Gaudioso Roberto

6. Campolo Rocco Alberto

7. Caruso Marco Giuseppe

8. Albertino Francesco

9. Carneri Massimo

10. Nicita Giovanni

11. Curulli Francesca

12. Accardo Alessia

13. Romeo Teresa

14. Morabito Rosa Maria

LISTA “PATTO DEI TERRITORI”

1. Maio Domenico detto Miki

2. Scarfò Giampietro

3. Iannì Letteria

4. Zavettieri Pierpaolo

5. Lizzi Rudi

6. Reale Mariateresa

7. Surace Giuseppe

8. Curatola Filomena Marialuisa

9. Marrapodi Stefano Umberto

10. Maesano Donatella

11. Morabito Grazia

12. Riganò Fiorentino detto Fiore

13. Cavallaro Vincenzo

14. Luccisano Chiara