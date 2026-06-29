Elezioni del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, i NOMI dei candidati delle tre LISTE del CentroDestra

Sono tre le liste che il CentroDestra ha presentato per l’elezione del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, che si terrà il prossimo 19 luglio. Oggi alle ore 12 scadevano i termini per presentare le domande e la coalizione del candidato vincente in città, Francesco Cannizzaro, si è presentata con tre liste “piene” – tutte con 14 candidati, il massimo possibile per una città metropolitana come Reggio – a supporto.
Non sono liste “Reggio-centriche”. Sui 42 candidati, solo uno è di Reggio città, il resto è completamente espressione della provincia. E’ una scelta chiara, delineata da Cannizzaro, che preferisce avere al Comune gente vicina al territorio comunale. La città metropolitana sarà invece compito degli amministratori provinciali.
Di seguito i nomi con le tre liste:
LISTA “FORZA ITALIA”
1. Brizzi Pasquale
2. Romeo Benito
3. Morano Alberto
4. Verduci Giovanni
5. Barca Vincenzo
6. Malara Francesco
7. Vizzari Giuseppe Roberto
8. Romeo Mario
9. Viglianisi Raffaella
10. Stillitano Francesca
11. Polimeni Maria Stefania
12. Franco Michela
13. Panetta Jole
14. Vacalebre Giuseppina Barbara
LISTA “METROPOLITANI MODERATI”
1. Crea Antonino
2. Coluccio Giuseppe
3. Marcianò Michele
4. Vadalà Antonino
5. Gaudioso Roberto
6. Campolo Rocco Alberto
7. Caruso Marco Giuseppe
8. Albertino Francesco
9. Carneri Massimo
10. Nicita Giovanni
11. Curulli Francesca
12. Accardo Alessia
13. Romeo Teresa
14. Morabito Rosa Maria
LISTA “PATTO DEI TERRITORI”
1. Maio Domenico detto Miki
2. Scarfò Giampietro
3. Iannì Letteria
4. Zavettieri Pierpaolo
5. Lizzi Rudi
6. Reale Mariateresa
7. Surace Giuseppe
8. Curatola Filomena Marialuisa
9. Marrapodi Stefano Umberto
10. Maesano Donatella
11. Morabito Grazia
12. Riganò Fiorentino detto Fiore
13. Cavallaro Vincenzo
14. Luccisano Chiara