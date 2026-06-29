Elezioni del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, i NOMI della lista unica del CentroSinistra

Il CentroSinistra ha presentato solo una lista per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria, la cui elezione si terrà il prossimo 19 luglio. Alle tre liste presentate dal CentroDestra, gli avversari si sono presentati con una lista unica “mista”, rappresentata da stimati e noti Sindaci della provincia ma anche da figure meno note. Spiccano, tra gli altri, i Sindaci di Villa San Giovanni, Cinquefrondi, Campo Calabro, Benestare, Seminara, di cui alcuni uscenti, nonché il vice uscente Carmelo Versace.

Ecco la lista completa: