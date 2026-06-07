Finale Playoff Viola-Avellino 4° QT: ultimi minuti, i neroarancio vogliono la rimonta, si decide una gara da brividi!

Il giorno tanto atteso è arrivato. Una settimana di pausa percepita come fosse un mese, complici i ritmi forsennati dei Playoff a cui eravamo abituati. Inizia l’ultimo atto, la serie che decreterà chi vincerà la Serie B Interregionale e salirà di categoria nella vecchia B1. La Viola sfida Avellino, in Gara-1 della finale Playoff, in un PalaCalafiore da brividi per presenze (almeno 5000 tifosi) e atmosfera. Il match è fra le due squadre più quotate dei rispettivi gironi, per storia, roster e ambizioni di promozioni dichiarate.Ospite speciale Valentina Vignali, intervistata ai nostri microfoni (VIDEO). StrettoWeb racconterà Viola-Avellino live dal PalaCalafiore raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI Fine 3° QT - Viola sotto 50-57 Inizia il secondo tempo, si riparte dal 36-41 di fine primo tempo. Tripla di Cioppa (36-44). Duranti realizza per il +10 di Avellino (36-46). Maresca realizza (38-46). Fiusco ne mette altri 2 (40-46). Scanzi risponde con 2 punti (40-48). Laquintana accorcia (42-48). Vitale in lunetta, antisportivo a Laquintana: 2/2 (42-50). Scanzi realizza, ma sul ribaltamento Fernandez pesca subito Laquintana per 2 punti (44-52). Tripla di Zampa! Grandissimo catch and shoot (47-52). Fallo no sense fischiato a Clark che stava cadendo, trascinato da un avversario, svista importante dell’arbitro che regala due liberi a Ragusa: il PalaCalafiore lo sotterra di fischi, fa 1/2 (47-53). Clark fa 2 su 2 dalla lunetta. Finalmente il duo arbitrale fischia anche a favore della Viola, Cantone cerca più volte il fallo sulla marcatura perfetta di Clark, simula un contatto che non c’è, poi floppa a terra. Tecnico e Laganà realizza (50-53). Bel lavoro di Ragusa in post, 2 punti (50-55). Ragusa realizza dalla media, finisce il terzo quarto (50-57).

Fine 2° QT - Viola sotto 36-41 Tripla di Zampa in avvio di secondo quarto (22-28). Clark in lunetta: 2/2 (24-28). Due per Ragusa (24-30). Tripla di Vitale dal palleggio, altro ex (24-33). Laganà subisce fallo e va in lunetta: 1/2 (25-33). Non si segna più… e da parecchio. Mancano 4 minuti all’intervallo. Fiusco firma un punticino e spezza l’equilibrio che durava da diversi minuti (26-33). Altri due per Fiusco dalla media (28-33). Cioppa realizza da 3 (28-36). Due su due preziosissimo di Laquintana dalla lunetta (30-36). Fallo tecnico ad Avellino, realizza Laquintana (31-36). Palla neroarancio. Fiusco realizza (33-36). Cioppa da 3 dopo una brutta scelta di tiro dei reggini (33-39). Risponde da 3 Marini! (36-39). Kmetic in lunetta, fischi assordanti del PalaCalafiore: 2/2 (36-41). Finisce qui il primo tempo.

Fine 1° QT - Viola sotto 19-28 Inizia la gara. Cadeo schiera: Fernandez, Laquintana, Fiusco, Maresca e Marini. Primi due per Donda: rimbalzo offensivo e canestro (0-2). Risponde Marini da 3 (3-2). Tripla di Scanzi (3-5). Due per Maresca (5-5). Tripla di Marini (8-5). Rimbalzo offensivo e 2 per Duranti, ex di turno (8-7). Due liberi dentro per Scanzi (8-9). Tripla di Gay (8-12). Laquintana realizza (10-12). Duranti in lunetta: 1/2 (10-13). Tripla di Laquintana per il pari! (13-13). Tripla di Gay! (13-16). Due per Scanzi servito da Donda (13-18). Ruba palla e ne inchioda due in schiacciata Duranti (13-20). Entra Laganà e realizza subito (15-20). Risponde Donda (15-22). Fernandez in penetrazione, due con fallo senza paura: libero extra dentro (18-22). Tripla di Gay (18-25). Tripla di Cantone (18-28). Laganà in lunetta: 1/2 (19-28).