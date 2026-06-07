Viola-Avellino, Dell’Imperio a StrettoWeb: “Duranti talento ed estemporaneità. Complimenti a Reggio, ora testa a Gara-2”

Avellino sbanca il PalaCalafiore con la bomba dell’ex Bruno Duranti. Coach Ciro Dell’Imperio, ai microfoni di StrettoWeb, ha dichiarato: “è stata una finale Playoff. Ne parlavo prima con coach Cadeo, a cui faccio complimenti, soprattutto faccio complimenti alla squadra perchè hanno fatto una partita super, sapevo di trovare una squadra forte, profonda nelle rotazioni, con individualità importanti, un clima caldo ma sportivo. Siamo stati bravi a rimanere fedeli a quello che voleva essere il nostro piano parita per gran parte del match, poi il talento degli avversari esce e Reggio Calabira è stata brava a rientrare e a portare la partita dalla sua.

Queste partite qui si decidono per episodi, per dettagli, stasera subiamo la bomba di Marini, mancavano 4 secondi, siamo stati bravi a pescare Duranti in campo aperto, diciamo che abbiamo fatto è un canestro di talento ed estemporaneità, anche ‘provandoci’. Stasera un pizzico di fortuna ci ha aiutato, ma mi sento di dire che i ragazzi sono stati bravi perchè abbiamo affrontato una squadra forte e sapevamo che la partita si sarebbe decisa sui dettagli: stasera hanno premiato noi, ma sappiamo che non abbiamo fatto nulla, dobbiamo essere felici stasera ed essere pronti mercoledì ad aspettare Reggio Calabria coriacea a casa nostra, che vorrà portare la serie a casa sua.

Ci aspettiamo che Reggio Calabria venga ad Avellino per fare la sua migliore partita, com’è giusto che sia. Stasera è stata una partita bellissima, in cui due squadre si sono affrontate a viso aperto. Siamo stati avanti per gran parte della partita, a Reggio Calabria va dato merito che è rientrato e a 4 secondi dalla fine era a più 1, probabilmente avrebbe portato la partita a casa se non fosse stato per un canestro di talento ed estemporaneità di Duranti.

Mercoledì sarà un’altra battaglia cestistica. Quando abbiamo finito con Matera in Gara-2 lo dissi, si affrontano due squadre con un blasone importante: la Viola Reggio Calabria ha una tradizione cestistica importantissima, non devo di certo dirlo io e stasera il palazzetto è stata una cornice di pubblico fantastica, tifo caldo ma corretto e chiaramente vincere ci rende contenti, ma comunque sia ci fa stare concentrati sul pezzo perché deve essere un’assunzione di responsabilità provare a fare quanto meglio possibile in casa nostra mercoledì ad Avellino“.