Viola-Avellino, Valentina Vignali a StrettoWeb: “oggi nessuno mangerà il microfono! Bello tornare, Reggio è storia” | INTERVISTA

Viola-Avellino, scontro fra titani. Per Gara-1 della finale Playoff di Serie B Interregionale c’è un PalaCalafiore da brividi, con una tifosa speciale in più. Stiamo parlando di Valentina Vignali, ex cestista, oggi personalità vip, modella e influencer. Un simpatico e gradito ritorno ai microfoni di StrettoWeb, un anno dopo il viralissimo episodio in cui il suo cagnolone Muffin morse la spugnetta del microfono di StrettoWeb (VIDEO). Oggi Muffin è rimasto a casa per il troppo caldo, ma Valentina è venuta al seguito di Fabio Stefanini, play di Avellino, da qualche mese suo marito.

Valentina ci ha raccontato le emozioni delle nozze, a giugno, tra pochi giorni e quelle vissute in Grecia alla finale di Eurolega fra Olympiakos e Real Madrid “la squadra di casa giocava in casa dei rivali e ha vinto”, ha sottolineato (in casa del Panathinaikos, ndr), definendo la partita “la più bella finale di Eurolega che ho visto“. Sulla gara Viola-Avellino, Valentina Vignali ha sottolineato il blasone delle squadre e di aver discusso con il marito, anche in merito ai gironi, che quelle in campo stasera sono le due squadre più forti. “Tornare in questo palazzetto è sempre bello, c’è una storia, anche la Viola (come Avellino, ndr) è una squadra che meriterebbe di più per tutti gli anni passati in altre categorie“.

Il pronostico? Ovviamente lei spera nella vittoria dei lupi, anche perchè vorrebbe sposarsi in tranquillità: “che vinca il migliore… spero nei miei lupetti verdi“. E per farsi ‘perdonare’ fa un saluto a tutti i reggini e i lettori di StrettoWeb.