Valentina Vignali a StrettoWeb: “PalaCalafiore da Serie A”. E il cane addenta il microfono | VIDEO

L’avevamo annunciato qualche ora fa e si è presentata regolarmente all’appuntamento. Valentina Vignali è al PalaCalafiore di Reggio Calabria. La cestista italiana, modella e volto noto della tv è seduta nel parterre del palazzetto di Pentimele insieme al suo cagnolone Muffin per assistere a Viola-Avellino. Entrambi sono stati grandissimi protagonisti nell’intervista rilasciata ai nostri microfoni nel pre-partita.

Valentina Vignali, recentemente in Grecia per assistere a una partita di A1 greca, ha ammesso di aspettarsi una grande partita fra due squadre dal grande blasone, presenti in una categoria che non compete a nessuna delle due. Inoltre, alzando lo sguardo al cubo del PalaCalafiore, ha dichiarato: “avete un palazzetto da Serie A!“. Infine, ha ribadito il fine sociale che l’ha portata a Reggio, oltre all’amore per il basket (in tutti i sensi, è legata a Fabio Stefanini di Avellino), ovvero la visita alla onlus Gatto Nero odv dalla quale ha adottato il gattino Maya.

A proposito di animali, lo abbiamo detto, anche il cane Muffin è stato protagonista della nostra intervista in qualità di simpatico ‘disturbatore’ attratto dalla spugnetta blu del microfono di StrettoWeb… l’avrà scambiata per una pallina!

