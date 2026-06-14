Finale Playoff Viola-Avellino, 2° QT: atmosfera infernale al PalaCalafiore, partita durissima e combattuta

Il grande giorno è arrivato! Ci si gioca tutto in 40 minuti più eventuali overtime. Viola e Avellino si scontrano in Gara-3 dopo aver sbancato l’una il palazzetto dell’altra con due vittorie in trasferta contro ogni pronostico. Prima i campani con la tripla in buzzer beater dell’ex, Bruno Duranti, che ha ammutolito il PalaCalafiore; poi i neroarancio che, spalle al muro, hanno sbancato il PalaDelMauro violando un palazzetto in cui nessuna avversaria aveva vinto da maggio 2025. Oggi Gara-3 per la promozione: chi vince sale di categoria, chi perde verrà spedita al triangolare promozione con le due sconfitte dell’altro girone. StrettoWeb seguirà LIVE Viola-Avellino dal PalaCalafiore raccontando le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI 2° QT Inizia il secondo quarto. Clark dalla media, con l’aiuto del ferro (18-21). Marangon a raimbalzo offensivo, bel gancio (20-21). Stefanini mette il turbo, 2 in sottomano (20-23). Ragusa subisce fallo da Zampa che rischia grosso, cadendo male (3° fallo per lui, esce, ma non per infortunio): in lunetta il lungo di Avellino fa 0/2! Laganà con lo step back (22-23). Tripla di Vitale (22-26). Agbortabi in lunetta: 1/2 (23-26). Tripla di Kmetic (23-29). Tripla di Cantone, gran blocco di Donda (23-32). La Viola forza tantissimo, Cadeo chiama timeout. Non riesce ancora l’alley-oop a Donda. Tripla di Laquintana (26-32). Cioppa fa 2/2 dalla lunetta (26-34). Clark in lunetta: 1/2 (27-34). Laquintana in lunetta: 2/2 (29-34). Vitale in lunetta (29-36). Clark realizza (31-36). Cantone realizza (31-38). Realizza Marini in lunetta: 2/2 (33-38). Donda in lunetta: 2/2 (33-40). Dalla media Maresca, long two (35-40).

Fine 1° QT - Viola sotto 16-21 Ne inchioda 2 Donda (0-2). Risponde Marini al vetro (2-2). Tripla di Cioppa (2-5). Altri due per Donda (2-7). Laquintana accorcia (4-7). Scanzi, 2 per lui (4-9). Gay e Donda, doppia realizzazione, la Viola chiama timepout (4-13). Altra schiacciata di Donda in tap-in (4-15). Provano anche un incrocio fra un floater mal riuscito e un alley-oop, ma il ferro dice no a entrambi. Tripla di Laquintana in risposta (7-15). ‘Zingarata’ di Duranti in sottomano, equilibro precario, in tuffo, 2 punti (7-17). Marini accorcia (9-17). Scanzi in sottomano, buon blocco di Ragusa (9-19). La Viola sta forzando troppo e Avellino trova fiducia. Dentro Laganà. Tripla di Laquintana, grande giocata di Laganà che attira su di sé la difesa in post, poi pesca Vanni oltre l’arco (12-19). Timeout Avellino. Laganà sfiora il gioco da 3 punti, la palla esce, non si sa come: fuori il primo libero, dentro il secondo (13-19). Ancora Laganà in lunetta: 1/2 (14-19). Floater di Kmetic (14-21). Marco Laganà dalla media, estetico! (16-21). Parecchi errori arbitrali negli ultimi secondi, fortunatamente nessun canestro, anche perchè sarebbero stati tutti di Avellino… finisce qui il quarto.