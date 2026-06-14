Viola, non è finita. C’è un triangolare da vincere, 2 ‘finali’ per un’altra chance promozione: regolamento, date e avversarie

Fa malissimo, davanti a quel pubblico, a Gara-3, dopo essere stati sopra nel finale, nuovamente, seppur con dinamiche diverse da Gara-1. Fa malissimo perdere così. Ma non è finita. Questo è, forse, l’unico vantaggio di una stagione lunga. Perchè c’è ancora un’altra chance promozione. Ne abbiamo parlato anche con coach Cadeo che ci ha spiegato come si affronterà il triangolare promozione. Le dinamiche sono particolarmente inusuali: si affrontano le 3 sconfitte delle tre finali Nord, Centro e Sud, rispettivamente Pizzighettone, Mens Sana Siena e Viola. Si gioca 19, 20 e 21 giugno. Sì, tre giorni di fila, senza pause.

Si gioca in campo neutro, quindi, niente fattore PalaCalafiore. Servirà un sorteggio per capire come giocare, lo schema è questo:

1ª giornata: squadra A – squadra B

2ª giornata: perdente A/B – squadra C

3ª giornata: vincente A/B – squadra C

La squadra vincente lo spareggio sarà promossa nel Campionato di Serie B maschile stagione 2025/2026. Vogliamo trovare un vantaggio? Essere sorteggiati il primo giorno, vincere, riposare il secondo e giocare il terzo. In ogni caso, saranno due finali da vincere, ultima chance per scrivere un finale dolce a una stagione che merita il lieto fine.