Viola-Avellino, Dell’Imperio: “meritate la categoria superiore. Scanzi e Cantone sono un privilegio. E auguri a Stefanini”

Avellino batte la Viola e festeggia la promozione in B1. Nel post gara, coach Ciro Dell’Imperio ha analizzato così la vittoria dei suoi ragazzi, dando anche merito ai reggini: “complimenti a coach Cadeo, serie affascinante, in ogni partita si è visto qualcosa di bello. Vincere una partita con una cornice di pubblico di questa dimensione, è meraviglioso. Ho detto a Cadeo che ci sono le due squadre che meritano di giocarsi la finale. Per il palazzetto e il pubblico meritate la categoria superiore. Talento ed estemporaneità dei singoli hanno fatto la differenza. C’è da fare i complimenti a noi, c’è da fare i complimenti alla Viola. Siamo stati super a rispettare il piano partita, prima di essere giocatori, sono uomini eccezionali.

È stata una battaglia dove in un certo momento, avere Andrea Scanzi e Carlo Cantoni a roster, è un privilegio. Hanno esperienza, hanno fatto finale, hanno vinto. Scanzi volevamo coinvolgerlo, è il creatore del gioco, andiamo da lui, sappiamo che può essere un fattore.

Faccio gli auguri a Stefanini e Valentina Vignali, Fabio ci teneva tantissimo, è il più grande regalo che si è fatto per il matrimonio e la sua futura moglie, siamo sicuri che sarà un evento eccezionale. La mia dedica è alla mia famiglia che mi ha sostenuto, ai miei ragazzi che hanno dimostrato di essere uomini e professionisti. Ringrazio la proprietà, il presidente, il dg, il CDA, tutte persone che si sono fidate di me anche nei momenti difficili. Ringrazio anche il mio staff tecnico e sanitario, hanno fatto un lavoro eccezionale questa vittoria è figlia di gruppo e staff“.