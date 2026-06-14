Viola-Avellino, atmosfera da brividi al PalaCalafiore! Pubblico caldissimo, sembra una finale da Serie A! | FOTO

C’è il pubblico delle grandi occasioni, anzi, delle grandissime. La Viola si gioca Gara-3 della finale Playoff per la promozione in B d’Eccellenza, la vecchia B1, ma sembra di essere a una partita di Serie A. Del resto, come ha raccontato a StrettoWeb Valentina Vignali prima della partita, Viola-Avellino, per storia e blasone, sembra una finale di Serie A. Mai visto così tanto pubblico, neanche a dirlo, dai tempi degli anni della Serie A.
Ex giocatori del passato recente, vip e tantissima gente a occupare anche i settori delle tribune che si affacciano sul parterre. Non c’è il sold out perchè il palazzetto è immenso, ma il pubblico odierno riempirebbe 3/4 degli stadi d’Italia. La tensione si taglia a fette. Inizia Viola-Avellino!