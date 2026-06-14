Valentina Vignali a StrettoWeb: “2 gare da infarto, questa è una finale di Serie A”. E la battuta sul matrimonio | INTERVISTA

Una Gara-1 con un finale pazzesco sulla sirena, scritto direttamente dagli dei del basket con la penna verde di Avellino. Una Gara-2 in cui la Viola, spalle al muro, ha tirato fuori orgoglio e carattere portando la serie in parità. Adesso Gara-3 per decidere la promozione tra Viola e Avellino, le big più attese da inizio stagione, arrivate all’ultimo atto. A vivere le emozioni di queste 3 gare una tifosa speciale, Valentina Vignali, moglie di Fabio Stefanini, esterno di Avellino, ex cestista, oggi modella, vip e influencer da 2.5 milioni di follower su Instagram. Ospite di StrettoWeb al PalaCalafiore, Valentina Vignali ha raccontato le proprie sensazioni ai nostri microfoni.

“Ormai siamo migliori amici!“, esordisce ridendo Valentina. “Un po’ di ansietta c’è. La serie è stata bella ed emozionante, basket bello da vedere. La prima lo sappiamo tutti com’è andata a finire, anche la seconda, palazzetti pieni, sono partite dove è bello esserci“.

“Questa potrebbe essere una finale da Serie A? Assolutamente. Anche ad Avellino, con il palazzetto pieno, i ragazzi hanno detto che era dai tempi di Serie A ed Eurolega che non vedevamo un pubblico così. È bello ed emozionante, di altra categoria“.

“Come ho vissuto Gara-1? Male! Malissimo – racconta – Quando Duranti ha segnato la tripla ho infartato. A parte che prima, sulla tripla di Marini, ho detto: ‘ecco, di nuovo! Piazza Armerina 2!“.

Il finale è dedicato al suo Fabio Stefanini: il 21 giugno i due dovrebbero sposarsi, data dell’eventuale 3ª partita del triangolare promozione fra le sconfitte. “Settimana prossima dovrei sposarmi. Fabio, vedi che devi fà…“, conclude ridendo.