Festa dell’Arma dei Carabinieri, il Governo celebra la splendida giornata a Reggio Calabria: il VIDEO di Palazzo Chigi

Una giornata speciale, una giornata particolare, una giornata indimenticabile, una giornata storica. E’ stato tanto, è stato tutto. Oggi, Reggio Calabria, non ha vissuto un giorno come gli altri. La città dello Stretto è stata teatro della cerimonia militare per il 212° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Una festa lontana da Roma, per la prima volta nella storia. E per la prima volta a Reggio Calabria. Con, ovviamente, il protagonista più importante: Giorgia Meloni. Il Presidente del Consiglio ha presieduto all’evento, all’Arena dello Stretto, insieme ai Ministri Crosetto, Piantedosi, Calderone, Zangrillo.

Un’alta rappresentanza dello Stato a Reggio Calabria. Mezzo Governo sullo Stretto per un evento di vitale importanza. Ed è stato lo stesso Governo a celebrarlo, sul sito ufficiale, quello di Palazzo Chigi, attraverso un video che racconta la lunga e intensa mattinata.