Meloni omaggia Reggio Calabria: lo Stretto fa da sfondo al 212° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri in un VIDEO da brividi

Una prima volta carica di significato, emozionante, che non dimenticherà facilmente. Giorgia Meloni ritorna a Reggio Calabria in qualità di Presidente del Consiglio, una prima assoluta, per il 212° Anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Un momento storico per la città, blindatissima per la presenza non solo del Premier, ma anche di importanti cariche dello Stato e dell’Arma, giunte a Reggio Calabria per la celebrazione di un momento solenne e fortemente identitario. E particolarmente virale.

Lo dimostra il video social postato sui social della stessa Meloni. Un filmato che riassume le tappe principali del suo arrivo in città, dal percorso sul Lungomare, alla ‘passerella’ in via Marina bassa, passando per la consegna delle onorificenze ai carabinieri e gli occhi al cielo per lo scenografico arrivo del paracadutista tricolore. Il tutto, con lo sfondo dello Stretto a fare da splendida cornice a un momento storico che ha visto il Premier protagonista insieme al presidente Roberto Occhiuto, al nuovo sindaco Francesco Cannizzaro (che debutto!) e all’intera città che si è fatta trovare pronta per un evento di portata nazionale. Se questo è l’inizio della nuova era di Reggio…

Meloni a Reggio Calabria: lo Stretto fa da sfondo al 212° Anniversario dell'Arma dei Carabinieri