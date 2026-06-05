Detto, fatto! Cannizzaro a Palazzo Alvaro: firmati i due atti metropolitani su nomine e nuove elezioni | VIDEO

Lo aveva detto, lo ha fatto. Immediatamente, senza esitazioni. Era stato proclamato Sindaco da pochi minuti, ieri, ma alla stampa Francesco Cannizzaro aveva affermato: “domani mattina mi recherò a Palazzo Alvaro per i primi due atti metropolitani: chiederò la sospensione degli atti emessi in queste settimane da chi mi ha preceduto (tra cui le nomine ufficializzate da Versace, ndr) e avvierò le procedure per le elezioni in Città Metropolitana, che saranno il 19 luglio e non a ottobre”, come da qualcuno prospettato.

Ebbene, ecco fatto! Il neo Sindaco, come si evince da una storia social da lui pubblicata, ha firmato i due atti: “sono a Palazzo Alvaro, ho appena firmato l’atto di indirizzo che va a sospendere tutti gli atti amministrativi emessi nelle ultime settimane dall’amministrazione uscente. In più abbiamo avviato l’iter per convocare i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio metropolitano, elezioni che si terranno, come ha detto ieri, il 19 di luglio” ha affermato prima di prepararsi ad accogliere il Premier Giorgia Meloni, sullo Stretto per la festa dell’Arma dei Carabinieri.