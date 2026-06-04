Dal plebiscito elettorale all’insediamento: Francesco Cannizzaro è il nuovo Sindaco di Reggio Calabria. Proclamazione a Palazzo San Giorgio davanti a una sala strapiena | FOTO

A dieci giorni dal risultato elettorale, un plebiscito che lo ha eletto nettamente nuovo Sindaco di Reggio Calabria, da ora la carica è anche definita e formale, con tanto di insediamento: Francesco Cannizzaro è il neo primo cittadino reggino, massima carica sia del Comune che della Città Metropolitana. Il suo territorio lo ha consacrato in questo nuovo ruolo grazie al 65% di voti ottenuti, un record assoluto al primo turno nella storia della città. Città che ha ricambiato la sua scelta di scendere in campo nonostante quella che è stata definita “zona di comfort”, il Parlamento. Francesco Cannizzaro, infatti, da anni è Parlamentare, ma ha deciso di rinunciare a questa carica per spendersi in prima persona per la propria città, con grandi responsabilità.

Questo pomeriggio, al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si è tenuta la cerimonia di proclamazione, che sancisce il passaggio di consegne effettive dal Sindaco f.f. Domenico Battaglia, avversario principale alle elezioni, uscito sconfitto, nonché successore di Giuseppe Falcomatà in questi mesi dopo che l’ex Sindaco aveva assunto il ruolo di Consigliere Regionale. La cerimonia, inizialmente prevista per la settimana scorsa, è stata rinviata in segno di rispetto per la prematura scomparsa della piccola Eva Santisi, i cui funerali si sono celebrati nello stesso giorno in cui era stata inizialmente programmato l’evento.

Comincia dunque l’avventura dell’Onorevole alla guida della città, nell’obiettivo di spazzare via questi dodici anni di discutibile gestione del CentroSinistra. Il primo impegno in veste ufficiale, subito, è uno dei più importanti della storia recente della città: la Festa dell’Arma dei Carabinieri, che si terrà domani mattina in pieno centro cittadino e che si svolgerà alla presenza del Premier Giorgia Meloni e dei Ministri Crosetto, Tajani e Calderone. Dopodiché, il neo Sindaco si butterà a capofitto sulla formazione della nuova Giunta, a cui sta già lavorando.

La cerimonia, in termini di partecipazione, non ha tradito le attese. Così come è stato per i comizi, neanche al Salone dei Lampadari entrava uno spillo, letteralmente. Nonostante la cerimonia brevissima, ovviamente un atto formale, gli spazi all’interno di Palazzo San Giorgio erano strapieni, sia dentro che fuori la casa del Comune. “Il Presidente dell’Ufficio Centrale alle ore 18.40 del giorno 4 giugno 2026 proclama eletto alla carica di Sindaco del Comune di Reggio Calabria il signor Francesco Cannizzaro” è la frase che dà il via a un lunghissimo applauso dei presenti, preceduto da un breve discorso del neo Sindaco, il quale ha ringraziato il Presidente Campagna, il Segretario Comunale, la stampa e i presenti.

Dopo un breve discorso privato con Consiglieri e Dirigenti, all’interno della sala dei Sindaci, Cannizzaro ha atteso tutti a Piazza Italia, fuori dalla casa del Comune, ricevendo il caloroso saluto dei cittadini presenti, numerosissimi, al grido di “Ciccio, Ciccio, Ciccio”.