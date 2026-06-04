Reggina, Cannizzaro fa chiarezza sulle chiacchiere di questi giorni: “leggo confusione e post bizzarri”. E poi si sbilancia

Francesco Cannizzaro, a margine della sua proclamazione, rilascia una lunga intervista alla stampa da neo Sindaco di Reggio Calabria. Tra gli argomenti trattati, quello sulla Reggina, di cui torna a parlare dopo averla nominata più volte in campagna elettorale. Il primo cittadino, difatti, fa chiarezza sulle chiacchiere di queste settimane e di questi giorni, evidenziando come da un lato gli facciano piacere determinati interessamenti, ma anche di come alcuni post sui social siano da lui considerati bizzarri e confusionari.

“Leggo di manifestazioni di imprenditori italoamericani che manifestano l’interesse di acquisire la Reggina. Da un lato fa piacere, perché vuol dire che l’interesse è altissimo, ma leggo anche molta confusione, leggo post bizzarri e strani. Dico ciò che ho detto in campagna elettorale: mi sarei messo subito al lavoro per dare alla Reggina la dignità che merita, cosa che ho già fatto nei giorni precedenti e che sto continuando a fare. Credo che la soluzione potrà essere vicina” ha affermato.

Dalle parole di Cannizzaro, dunque, traspare un po’ di scetticismo rispetto alle voci di queste settimane, soprattutto relativamente a determinati soggetti e interessamenti. Se da un lato fa piacere, rivela, dall’altro legge di post strani e bizzarri. E, allo stesso tempo, dice di aver lavorato al dossier – come confermato in campagna elettorale – e svela di possibili e vicine novità.