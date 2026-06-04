Ma quale ottobre, si voterà a luglio! Cannizzaro spiazza tutti sulle elezioni in Città Metropolitana

Non ci sarà alcun trascinamento fino a ottobre. La partita per la Città Metropolitana di Reggio Calabria si giocherà molto prima: il 19 luglio. A chiarirlo, senza lasciare spazio a interpretazioni, è stato il neo sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, proclamato ufficialmente questo pomeriggio a Palazzo San Giorgio. “Firmerò il decreto per avviare le procedure per indire le elezioni, perché ho deciso che voteremo per la Città Metropolitana il 19 di luglio. Se qualcuno pensava si potesse andare ad ottobre, no, si voterà a luglio”. Parole nette, pronunciate a margine della proclamazione, che segnano immediatamente il cambio di passo nella gestione dell’ente metropolitano.

L’annuncio di Cannizzaro smentisce nei fatti quanto, nelle scorse settimane, era stato fatto intendere da Carmelo Versace. Il sindaco metropolitano facente funzioni avrebbe infatti lasciato credere, parlando con i cittadini, che sarebbe rimasto in carica fino a ottobre, sempre nel ruolo di Sindaco metropolitano. Falso! La ricostruzione, alla luce delle parole del neo primo cittadino, non trova conferma. Il calendario indicato da Cannizzaro è chiaro: le procedure partiranno subito e il voto per il rinnovo degli organismi metropolitani si terrà il 19 luglio. Dunque non ottobre, non un rinvio lungo, non una fase di transizione prolungata. La nuova stagione amministrativa della Città Metropolitana sarà avviata già in piena estate. Ma non solo: anche ammesso che si fosse votato dopo, la carica di Sindaco metropolitano di Carmelo Versace è praticamente caduta alle ore 18.40 di oggi, orario della proclamazione di Cannizzaro.

Con la proclamazione di Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria si apre infatti automaticamente anche la fase politica metropolitana. Il nuovo primo cittadino del capoluogo ha voluto mettere subito un punto fermo, rivendicando la necessità di dare rapidamente un nuovo assetto alla Città Metropolitana e di superare ogni ambiguità sui tempi. Il messaggio politico è evidente: chi immaginava una permanenza di Versace fino all’autunno dovrà prendere atto di una realtà diversa. Il voto ci sarà il 19 luglio. Lo ha detto Cannizzaro, lo ha detto nel giorno della sua proclamazione ufficiale, e lo ha detto annunciando la firma del decreto che darà formalmente avvio all’iter elettorale.

Una scelta che imprime un’accelerazione immediata e che chiude il capitolo delle ipotesi circolate negli ultimi giorni. La Città Metropolitana tornerà alle urne a luglio, con buona pace di chi aveva fatto intendere scenari diversi.