Calabria, braccianti bruciati vivi. Ruotolo (Pd): “fallimento di un modello che considera i lavoratori invisibili finché servono e sacrificabili quando alzano la testa”

La tragedia di Amendolara, nel cosentino, dove quattro cadaveri sono stati ritrovati in un’auto bruciata, ha scosso l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sullo sfruttamento dei lavoratori migranti nel Sud Italia. Le parole del sopravvissuto al massacro sono un pugno nello stomaco e raccontano una realtà che spesso rimane invisibile. Come sottolinea l’europarlamentare e componente della segreteria nazionale Pd Sandro Ruotolo, “Le parole del sopravvissuto alla strage di Amendolara, nel cosentino, dove sono stati ritrovati quattro cadaveri in un’auto bruciata, sono un pugno nello stomaco. Raccontano più di qualunque rapporto o statistica cosa significhi oggi essere un lavoratore migrante invisibile nelle campagne del Sud”.

Il racconto del sopravvissuto evidenzia la presenza di una vera e propria “grande mafia del Pakistan” che opera nel settore agricolo, imponendo minacce, violenze e ricatti. Viene descritto come uomini venissero costretti a lavorare senza diritti, senza protezione e senza libertà, con salari trattenuti e sotto continue intimidazioni, fino a essere trasformati in vittime sacrificali da caporali senza scrupoli.

Il ruolo dei caporali e la trappola mortale del minivan

Secondo quanto riportato dal sopravvissuto, i due fermati non erano semplici autisti, ma caporali che pretendevano pagamenti aggiuntivi anche per il trasporto dei lavoratori. Di fronte al rifiuto dei braccianti, “avrebbero trasformato un minivan in una trappola mortale”. La sopravvivenza dell’uomo è stata possibile solo rompendo un finestrino a testate, subendo ustioni e portandosi addosso l’orrore di ciò che aveva visto.

Le vittime di Amendolara, sottolinea Ruotolo, “non erano numeri né manodopera intercambiabile. Erano persone. Avevano una storia, una famiglia, una speranza. E oggi la loro morte racconta il fallimento di un modello che considera i lavoratori invisibili finché servono e sacrificabili quando alzano la testa”.

La denuncia di Ruotolo: legalità, controlli e protezione dei lavoratori

L’europarlamentare Pd evidenzia come il dramma calabrese sia un campanello d’allarme per lo Stato e la società. “Chi sfrutta sa che spesso queste persone non hanno voce, non hanno reti di protezione, non hanno la forza di denunciare. E invece proprio da qui bisogna ripartire: dalla legalità, dai controlli nelle campagne, da trasporti sicuri, da alloggi dignitosi, da contratti regolari, dalla presenza concreta dello Stato. Altrimenti continueremo a indignarci soltanto il tempo di una notizia, lasciando che tutto torni come prima”.

Ruotolo sottolinea la necessità di un impegno reale e strutturale contro il caporalato e le organizzazioni criminali che operano nell’economia agricola, garantendo diritti e sicurezza a chi oggi vive ai margini. La denuncia si estende anche a una riflessione morale e civile: “Ma una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha già smarrito il senso stesso della propria civiltà”.

Amendolara come monito nazionale

La strage di Amendolara non è solo una tragedia locale, ma un campanello d’allarme nazionale sulla condizione dei lavoratori migranti invisibili, sullo sfruttamento sistematico e sulla presenza di reti mafiose radicate nel settore agricolo. La vicenda dimostra come la legalità e la protezione dei lavoratori non possano essere solo parole, ma richiedano controlli più incisivi nelle campagne, trasporti sicuri, contratti regolari e strumenti concreti di tutela.

Il racconto del sopravvissuto, insieme alle dichiarazioni di Sandro Ruotolo, rimette al centro del dibattito pubblico la necessità di cambiare un modello economico e sociale che sacrifica vite umane per il profitto, evidenziando l’urgenza di un impegno collettivo e istituzionale per garantire diritti, dignità e sicurezza ai più vulnerabili.