Viola ‘elettorale’, come evitare il ballottaggio di Gara-3? Cadeo oltre la tattica: un dettaglio farà la differenza

“Successo importante in semifinale Playoff, niente è scontato, in particolar modo con Angri. Al di là dell’assenza di Lalic, questa squadra ha battuto Monopoli e a Monopoli se l’è giocata. Scattano determinati meccanismi perchè giocatori come Martinez portavano via tanti tiri e situazioni offensive che i ragazzi che ci sono adesso rimanevano con percentuali inferiori, questi sono buoni giocatori e dovranno prendersi i tiri degli altri. Stendardo, se andiamo a vedere nella prima fase, era il miglior realizzatore da 3. Angri ha uno spirito fantastico, le assenze gli danno qualcosa in più, non hanno niente da perdere. Da quando dobbiamo giocare contro Angri puntiamo il dito su questo: partire sul piede giusto. Sul +23 non siamo stati bravi, sul finire del secondo quarto, abbiamo subito un 7-0, da +30 a +16. Poi siamo calati un po’, specialmente in difesa, in attacco abbiamo segnato più di 90 punti“.

Inizia così l’analisi di coach Cadeo nel post partita di Viola-Angri, Gara-1 di semifinale che i neroarancio hanno vinto al termine di una gara tosta e combattuta.

Visto il periodo elettorale, un parallelismo è d’obbligo: come evitare il ‘ballottaggio’ di Gara-3? La Viola ha sempre vinto Gara-1 contro Benevento e Barcellona, perdendo poi in Gara-2 in trasferta, dovendo ricorrere a Gara-3 con il fattore campo per chiudere i giochi. Rispondendo alla domanda di StrettoWeb, coach Cadeo ha dichiarato: “sarà una partita più dura delle altre, siamo in semifinale. Ad Angri non è facile vincere, abbiamo una chance, è una gara fra le più difficili, ma è una delle partite più belle da affrontare. Sotto l’aspetto tecnico vediamo se cambiare qualcosina, ma l’energia, il carattere, saranno determinanti al di là degli aggiustamenti tattici“.

“In Gara-1 eravamo convinti di quello che dovevamo fare, se siamo andati bene con quei concetti, è l’intensità e come li abbiamo fatti, la determinazione. Quando tutto cala, la cosa migliore da fare è relativa. È vero che ci sono state situazioni tattiche con giocatori che hanno caratteristiche in cui si tendono a speculare, anche se a me non piace, e la partita ti porta a modificare la partita se quel giocatore è in palla.

Roster lungo? Sapevamo che era un campionato di questo tipo, considerando il calendario Playoff. Bisogna vedere quanto l’adrenalina che hanno continuerà a esserci e a portarla sul campo. Speriamo cali un po’ (Ride). Pur sapendo che Angri è questa squadra, dobbiamo aumentare qualcosa“, conclude Cadeo.