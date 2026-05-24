Risultati Gara-1 semifinali Playoff Serie B: la Viola batte Angri, gara tostissima tra Matera e Avellino | TABELLONE

Sono rimaste le migliori 4 della postseason, secondo il giudizio insindacabile del campo. Livello alto, match complessi da decifrare, partite mai chiuse finchè non suona la sirena. Lo sa bene la Viola che dal +23 del primo tempo si è ritrovata pari nel terzo quarto, piegando Angri solo nel finale con uno strepitoso Laquintana da 37 punti. Discorso simile dall’altra parte del tabellone, con Matera che subisce un netto 30-43 fra le mura amiche del PalaSassi a fine primo tempo, poi firma 21 punti a 10 nel terzo periodo riaprendo la gara, ma non riesce a spuntarla nel finale. Avellino si prende una preziosissima vittoria, 66-69, con match point in casa in Gara-2 per chiuderla subito e volare in finale.

Risultati Gara-1 semifinali Playoff Serie B Interregionale

Domenica 24 maggio

Ore 18:00

Viola-Angri 91-85

Ore 19:00

Matera-Avellino 66-69

Il tabellone delle semifinali Playoff di Serie B Interregionale