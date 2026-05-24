Semifinale Playoff Viola-Angri, 2° QT: neroarancio dominanti, Laquintana è già a 20 punti!

Inizia il secondo quarto. Due per Zampa (31-17). Granata realizza (31-19). Tripla di Laquintana che è già a quota 20 punti! (34-19). Risponde da 3 Triassi (34-22). Gallo in lunetta: 1/2 (34-23). Maresca in lunetta: 2/2 (36-23). Clark con il layup in campo aperto (38-23). Laganà finta la conclusione, passa sotto il canestra e apre per Clark che spara da 3 (41-23). Stoppata di Maresca!

Fine 1° QT - Viola avanti 29-17

Inizia Viola-Angri. Coach Cadeo schiera in quintetto: Fernandez, Laquintana, Fiusco, Maresca e Marini. Tripla di Granata in apertura, difesa della Viola un po’ pigra (0-3). Si mette in proprio Maresca servito da Fernandez, sistema i piedi e spara da 3 (3-3). Ancora Maresca, dopo un passaggio difficile in post di Marini: catch and shoot (6-3). Gallo accorcia (6-5). Dalla media Marini (8-5). Laquintana dal palleggio, fino in fondo, con contatto regolare (10-5).

Maresca finta la conclusione e apre per Laquintana dal gomito: tripla e Angri deve chiamare time out, ci sta capendo davvero poco la squadra ospite (13-5). Maresca cancella Gallo con una stoppata che infiamma il PalaCalafiore. Laquintana dalla media (15-5). Peluso da 3, torna a segnare Angri. Ruba palla Triassi e parte in contropiede, ma viene stoppato da Marini! Dall’altra parte spara da 3 Laquintana, esplode il PalaCalafiore! (18-8).

Stendardo bene a rimbalzo offensivo: 2 punti da sotto (18-10). Laquintana sfiora il gioco da 3 punti e va in lunetta: 2/2 (20-10). Maresca si butta dentro, Marini lo premia: 2 punti (22-10). Triassi perde palla e si infuria con i compagni, Angri non c’è con la testa, fermato dall’altra parte Laquintana che va in lunetta: 2/2 (24-10).

Gallo trova una via fra le maglie neroarancio, layup (24-12). Tripla di Laquintana, 17 punti in un quarto (27-12). Montella realizza (27-14). Mattia Zampa! Coast to coast! Da una parte all’altra per inchiodare il tomahawk a una mano (29-14). Gallo da 3 (29-17). Finisce il primo quarto!