Mani nei capelli, 37 punti, Laquintana show in Viola-Angri: “esultanza? Ora bisogna farla sempre”

Sono 25 nel primo tempo, 37 a fine partite. La firma di Vanni Laquinta è scritta in grassetto sulla vittoria della Viola in Gara-1 della semifinale Playoff contro Angri. Il talento pugliese, in conferenza stampa, ha analizzato così la gara: “ci aspettavamo questa partita. Complimenti ad Angri, nonostante gli infortuni sono venuti qui con la faccia giusta. Nel secondo tempo sapevamo che potevano ritornare, sono un grande gruppo, eravamo pronti a questa reazione. Mercoledì ci aspetta una grande battaglia. Sulla zona abbiamo avuto difficoltà, sapevano come marcarci. Dovremmo sistemare qualcosa in difesa, sul pick and roll, sui cambi“.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb in merito all’impatto sulla gara e all’esultanza, Laquintana ha dichiarato: “come gruppo trovare fiducia e ritmo è bello, non semplice, ci cerchiamo parecchio, sono stato contento di avere avuto questo approccio. L’esultanza con le mani in testa? Mi è venuta così… Non so se avete visto Mattia, nell’ultima gara in casa, è ‘svenuto’ sul tabellone, ora quell’esultanza bisogna farla sempre!“.