Via Marina di Reggio accesa dalle luci del mare? Il Ministro Pichetto Fratin affascinato dal progetto. E Cannizzaro si sbilancia: “mi aiuti?” | VIDEO

“Sto leggendo il tuo programma, devo dire che un lungomare modello Blue Economy è un’idea veramente importante, è bellissimo”. Si sbilancia, il Ministro Pichetto Fratin, in una conversazione video con il candidato Francesco Cannizzaro. Leggendo il programma di Forza Italia presentato lo scorso 14 febbraio, ben prima dell’ufficialità della candidatura dell’Onorevole, Pichetto Fratin si concentra sull’idea di lungomare modello Blue Economy, il progetto delle turbine sottomarine e dell’energia rinnovabile proposti da Cannizzaro.

“Quindi mi aiuti a realizzarla?” domanda sornione Cannizzaro sfruttando la possibilità di richiedere altri fondi e sfruttando anche il Ministro che ha la delega su questi settori, ovvero ambiente ed energia. “Vai avanti un po’ di tempo e vedremo. Però molto bello, molto bello, devo dire, con il pieno sostegno da parte, in questo caso, mio” replica il Ministro. Ma per Cannizzaro è chiaramente un Sì. Il video in basso.