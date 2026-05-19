“150 milioni per i depuratori di Reggio Calabria”: Cannizzaro e il Ministro Pichetto Fratin annunciano la maxi rivoluzione per la città | DETTAGLI

L’Onorevole e candidato Sindaco Francesco Cannizzaro ha ospitato oggi, nel suo Comitato elettorale, il Ministro Pichetto Fratin, qualche giorno dopo la visita del Ministro Zangrillo. Alla stampa, ha informato circa lo stato dei fatti rispetto ai 150 milioni di euro destinati per la rivoluzione dei depuratori cittadini. “Non possiamo candidare Reggio a città del turismo se non abbiamo una città pulita e ordinata. E il Ministro Pichetto Fratin ha destinato, per la prima volta nella storia, a Reggio Calabria, 150 milioni di euro. Non sono solo annunci, ma parole seguite dai fatti. 28 milioni sono destinati già da tempo al depuratore di Gallico. Tra qualche settimana a Gallico partiranno addirittura i lavori. 10,8 milioni sono destinati a Concessa, a Catona. Mentre noi siamo qui si sta già facendo la verifica del progetto esecutivo, poi si andrà al bando e alla partenza dei lavori” ha esordito.

“Il Ministro è a conoscenza del depuratore di Ravagnese – ha aggiunto – Abbiamo realizzato uno degli Aeroporti più belli d’Europa, ma a pochi metri insiste questa struttura, su cui in 12 anni l’Amministrazione non ha mai avviato soluzioni per risolvere il problema. A Ravagnese c’è già la disponibilità del progetto esecutivo che entro il 3 agosto andrà a bando di gara. Parliamo di 3 milioni di euro, ma su quel depuratore saranno destinati 34 milioni di euro. A latere, oltre ai 34 milioni, ce ne sono 32 destinati a rifare tutto il sistema fognario. Poi ci sono interventi per depuratori di Pellaro, Ortì e Oliveto, micro-interventi ma altrettanto importanti. Voi ricordate quando, qualche anno fa, Falcomatà, Oliverio e altri annunciavano dalla diga del Menta l’arrivo di acqua nelle case da quel momento? Io sto girando in città e non mi sembra che il problema sia stato risolto”.

Dopo l’approfondito intervento dell’Onorevole, il Ministro Pichetto Fratin ha semplicemente ribadito i concetti già espressi, elogiando la città di Reggio Calabria. “Non potevo non far mancare il sostegno a questa città e a Cannizzaro, innanzitutto un amico. Ha fatto un’esperienza amministrativa parlamentare importante e ora ha deciso di mettersi al servizio della sua città, una città che può avere una centralità come mai ha avuto il Sud nel nostro paese. Reggio Calabria ha un eccellente Aeroporto, può avere un eccellente Porto, ha l’Aspromonte praticamente in città. Poi è una città sullo Stretto, un importante crocevia anche rispetto a quello che sarà il Ponte. Con Cannizzaro, Reggio Calabria saprà davvero voltare pagina”.

Rispetto alle parole di Francesco Boccia di ieri, da Reggio Calabria, il Ministro ha voluto prendere la parola: “ha paragonato Cannizzaro a Salvini? Noi non guardiamo le differenze tra Boccia, Salvini, Conte, noi guardiamo altre differenze, se l’acqua c’è o non c’è, se gli interventi servono o meno”.