Francesco Boccia (PD): “Cannizzaro? Rabbrividisco, è come Salvini. Chi lo sceglie vota per il tradimento della Calabria” | INTERVISTA

Il Presidente dei Senatori del PD Francesco Boccia è a Reggio Calabria, oggi, per un evento elettorale in sostegno al candidato del CentroSinistra Mimmo Battaglia. A margine dell’incontro ha parlato ai microfoni della stampa: “intanto – ha esordito – Reggio Calabria penso che abbia bisogno di essere difesa da chi sta provando a spaccare l’Italia. E’ di queste ore l’insistenza di Calderoli sullo Spacca Italia, noi abbiamo già ribadito che siamo fortemente contrari e mi aspetto una parola da parte di Cannizzaro e da parte di Occhiuto”. Rispetto all’Autonomia Differenziata, “Cannizzaro ha votato questi provvedimenti vergognosi, Occhiuto li ha coperti e i reggini devono sapere che votando Cannizzaro votano per il tradimento della Calabria di tutto Mezzogiorno. Tra Salvini e Cannizzaro non c’è differenza, non conoscono le regole, sono allergici al confronto”.

Su Mimmo Battaglia: “lui è un padre, è uno a cui dai il portafogli domani mattina, è una certezza, una sicurezza, è la storia sana e positiva di chi si è dedicato per tutta la vita alla gestione della cosa pubblica. La scelta del Partito Democratico è una scelta che vuole aprire una stagione nuova. Quando si chiude una stagione se ne apre sempre un’altra. Io ho sentito le proposte di Cannizzaro e vi confesso che rabbrividivo. Perché Reggio e la Calabria non si meritano tutto questo”.

Gli altri interventi, da Irto a Battaglia

Prima di lui, intervenuti i rappresentanti locali e regionali del partito. Saluti da parte di Bonforte, Panetta e Bruzzese, quest’ultimo che ha ribadito i soliti concetti legati alle casse comunali, al debito e alla difficile uscita e risalita dal dissesto. Terzo intervento, da parte di Irto, che ha pungolato Giorgia Meloni: “qua non è mai venuta, ci tiene così tanto a Reggio che qualche giorno fa qua ha mandato la sua copia, la sorella. Qua a Reggio noi abbiamo Battaglia, che è ‘uno i Rriggiu’. Nel nostro programma non promettiamo ufo, funivie e funicolari. Dobbiamo dirci, ad esempio, che serve una nuova tangenziale”.

Mimmo Battaglia ha esordito lanciando la frecciata a Cannizzaro: “io sono venuto in ritardo perché ero presente a ben due confronti, perché io vado a tutti e non mi sottraggo, a differenza di altri, che evidentemente non hanno contenuti. Pensate: Forza Italia esiste da 30 anni e il primo congresso regionale in Calabria lo hanno fatto ieri“.