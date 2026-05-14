Arianna Meloni a Reggio Calabria: “questa terra meravigliosa merita di essere valorizzata, è un crocevia strategico per il Mediterraneo | INTERVISTA

“Reggio Calabria, questa terra meravigliosa, merita di essere valorizzata, ha bisogno di liberare le sue energie perché è un crocevia strategico fondamentale, un hub naturale sul Mediterraneo”. Ha esordito così Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica nazionale di Fratelli d’Italia, in un breve intervento concesso alla stampa prima dell’evento di presentazione della lista di Fratelli d’Italia in occasione delle elezioni amministrative sullo Stretto del prossimo 24 e 25 maggio.

“Noi stiamo mettendo in piedi una bellissima squadra di candidati che presentiamo qui oggi, di uomini e di donne, che sono pronti con delle proposte concrete, importanti, come ha sempre dimostrato Fratelli d’Italia, delle proposte che hanno cuore, testa, delle idee utili per valorizzare, per rendere soprattutto Reggio Calabria una città moderna, sicura, efficiente. Una città che sappia valorizzare il turismo, il commercio, che sappia anche creare degli spazi ricreativi per i giovani, ma che abbia anche a cuore tutte quelle persone che sono in difficoltà e che sappia anche tendere una mano ai più fragili e ai più deboli. Tutto questo ovviamente con un’attenzione particolare alla sicurezza e al decoro urbano” ha aggiunto.