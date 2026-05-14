Cannizzaro: “menomale che Giorgia c’è, è tra i leader migliori in Europa”. E quella frase di Arianna Meloni su Bronzi di Riace e Ponte sullo Stretto…

Si è svolto questo pomeriggio, presso un noto hotel del centro cittadino, l’evento di presentazione della lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative di Reggio Calabria. Presenti, oltre al candidato Sindaco Francesco Cannizzaro e ai protagonisti calabresi più importanti del partito (da Giovanni Calabrese a Wanda Ferro e Denise Nesci), la responsabile nazionale del partito Arianna Meloni, che è anche sorella del Premier. Esaltando Reggio Calabria, per la sua bellezza e per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, Meloni ha anche citato i Bronzi di Riace: “ringrazio Wanda Ferro per questa bellissima giornata, mi ha portato a vedere i Bronzi di Riace, per me era la prima volta ed è stata una grande emozione”.

Un passaggio è stato riservato al Ponte sullo Stretto: “è una grandissima opera ingegneristica, che ci invidieranno in tutto il mondo e che porterà tantissimi investimenti in quest’area, in Calabria e Sicilia. Un’opera che porterà tanta produttività, anche per rendere queste terre più moderne, fruibili, attrattive, per attrarre turisti”.

Tra gli interventi, anche quello dell’europarlamentare Denis Nesci, che ha svelato un retroscena: “io sono stato relatore in un file che riguardava la trappola dei talenti e abbiamo cercato di inserire dei supporti normativi che potessero aiutare in qualche modo anche le amministrazioni locali per andare a intercettare quelle risorse, quelle opportunità che c’erano sul filone europeo. Relatore di una relazione importantissima, l’agenda europea per le città. Da relatore, per rispetto istituzionale, ho inviato una lettera a tutti i sindaci delle città metropolitane d’Italia, compresa Reggio Calabria. Gli ho dato un termine, perché ovviamente non possiamo aspettare le calende, i tempi europei sono diversi, abbiamo delle scadenze fisse. Ebbene, il sindaco della città di Reggio Calabria non si è degnato di rispondere, rispetto istituzionale pari a zero“.

Anche Francesco Cannizzaro è ovviamente intervenuto, ripercorrendo la campagna elettorale di queste settimane, con qualche attacco da Sinistra. Il candidato ha ringraziato i componenti più importanti del partito e infine anche Arianna Meloni, esaltando la figura della sorella: “menomale che Giorgia c’è. Meloni oggi, in maniera autorevole e determinante, ha sostituito Silvio Berlusconi. E’ tra i migliori leader non solo d’Europa, ma anche del mondo”.