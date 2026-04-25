Elezioni Reggio Calabria, Fratelli d’Italia definisce e annuncia la sua lista: tutti i NOMI dei candidati

Anche Fratelli d'Italia ha definito e ufficializzato la sua lista, ovvero tutti i nomi dei candidati presenti nella "squadra" che supporterà il candidato Sindaco Francesco Cannizzaro alle prossime elezioni Comunali di Reggio Calabria

fratelli d'italia bandiera
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Fratelli d’Italia ha definito e ufficializzato la sua lista, ovvero tutti i nomi dei candidati presenti nella “squadra” che supporterà il candidato Sindaco Francesco Cannizzaro alle prossime elezioni Comunali di Reggio Calabria, che si terranno a fine maggio. Il partito, tra l’altro, ieri ha riunito i componenti regionali proprio sullo Stretto – alla presenza del responsabile nazionale Giovanni Donzelli – per l’assemblea degli amministratori. Questi tutti i nomi che andranno a comporre la lista di supporto al candidato.

Ecco i nomi:

  1. Marino Demetrio
  2. Rulli Guido
  3. Abate Demetrio
  4. Aiello Simona
  5. Alampi Michela
  6. Barbaro Antonino
  7. Bilardi Giuseppe
  8. Bonsignore Giuseppina Emanuela
  9. Borzumati Vittoria
  10. Caccamo Debora
  11. Calafiore Ramona Angela
  12. Dattola Luigi
  13. De Blasio Daniela
  14. Fazio Antonino Carlo
  15. Germanò Francesco
  16. Guarnaccia Giuseppe
  17. Latella Riccardo
  18. Malaspina Nicola Antonio
  19. Mangano Serena Antonia
  20. Morace Marcello
  21. Nasso Ivano
  22. Nesci Giuseppe
  23. Nucera Daniela Fortunata
  24. Palumbo Roberta
  25. Politi Valerio
  26. Postorino Federica
  27. Praticò Natale
  28. Presentino Erminia detta Romanella
  29. Ravenda Francesca
  30. Romeo Giulia
  31. Schiavone Laura Fausta
  32. Siclari Domenico
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