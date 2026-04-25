Elezioni Reggio Calabria, Fratelli d’Italia definisce e annuncia la sua lista: tutti i NOMI dei candidati

Fratelli d’Italia ha definito e ufficializzato la sua lista, ovvero tutti i nomi dei candidati presenti nella “squadra” che supporterà il candidato Sindaco Francesco Cannizzaro alle prossime elezioni Comunali di Reggio Calabria, che si terranno a fine maggio. Il partito, tra l’altro, ieri ha riunito i componenti regionali proprio sullo Stretto – alla presenza del responsabile nazionale Giovanni Donzelli – per l’assemblea degli amministratori. Questi tutti i nomi che andranno a comporre la lista di supporto al candidato.
Ecco i nomi:
- Marino Demetrio
- Rulli Guido
- Abate Demetrio
- Aiello Simona
- Alampi Michela
- Barbaro Antonino
- Bilardi Giuseppe
- Bonsignore Giuseppina Emanuela
- Borzumati Vittoria
- Caccamo Debora
- Calafiore Ramona Angela
- Dattola Luigi
- De Blasio Daniela
- Fazio Antonino Carlo
- Germanò Francesco
- Guarnaccia Giuseppe
- Latella Riccardo
- Malaspina Nicola Antonio
- Mangano Serena Antonia
- Morace Marcello
- Nasso Ivano
- Nesci Giuseppe
- Nucera Daniela Fortunata
- Palumbo Roberta
- Politi Valerio
- Postorino Federica
- Praticò Natale
- Presentino Erminia detta Romanella
- Ravenda Francesca
- Romeo Giulia
- Schiavone Laura Fausta
- Siclari Domenico