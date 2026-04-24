Donzelli (Fratelli d’Italia): “Reggio Calabria è bella ma negli ultimi anni sembra uscita da un conflitto”. E sul possibile arrivo di Meloni in città… | INTERVISTA

Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia, questa mattina è a Reggio Calabria, per l’Assemblea degli Amministratori del partito in Calabria. L’iniziativa, un momento di confronto politico e amministrativo, per forza di cose volge lo sguardo anche alle prossime elezioni amministrative. Prima dell’assemblea, chiusa al pubblico, Donzelli si è concesso ai microfoni della stampa per parlare di temi sia nazionali che locali, legati appunto a Reggio Calabria e alle prossime Comunali. Ed è qui che, elogiando la bellezza della città, il responsabile di FdI non ha nascosto la stilettata rispetto a chi l’ha amministrata finora, evidenziandone le condizioni negative.

“Fratelli Italia è impegnata pancia a terra in entrambe le occasioni e qui a Reggio, devo essere sincero, credo che sia uno spirito di servizio necessario per la città. Lo dico perché mi è capitato in questi anni di venire tante volte qui, e tutte le volte che vengo mi prende un colpo al cuore. E’ una città che sembra uscita da un conflitto, è un’altra città rispetto a quella che conoscevamo anni fa. È necessario quindi ridare alla città la dignità, la pulizia e la modernità che merita per la propria bellezza” ha affermato.

A Donzelli è stato anche chiesto se Giorgia Meloni verrà a Reggio Calabria, considerando che non è mai stata nella città dello Stretto da quando è Premier: “è possibile che venga a Reggio ma non fa campagna elettorale per le amministrative da quando è Presidente del Consiglio. Questo non vuol dire che non sostenga le liste di Fratelli Italia, ma giustamente è impegnata a guidare la Nazione e quindi cerca di sottrarre il meno tempo possibile alla guida della Nazione. Ci siamo noi a fare la campagna elettorale, lei è ovviamente a sostegno di tutti i candidati, di tutta la lista. Non c’è alcun tipo di disinteresse ma ovviamente in questo momento, anche per la crisi internazionale, è bene che Giorgia Meloni pensi a tutti gli italiani e anche ovviamente alle elezioni amministrative, ma ci pensa al partito”.

Di seguito l’intervista completa.