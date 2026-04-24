Elezioni Reggio Calabria, Wanda Ferro: “vincere, e farlo bene, per poter governare. Questa città può tornare allo splendore” | INTERVISTA

Le parole del coordinatore regionale calabrese di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro, a margine dell'assemblea degli amministratori del partito, tenutasi a Reggio Calabria

  • assemblea fratelli d'italia a reggio calabria wanda ferro
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • assemblea fratelli d'italia a reggio calabria giovanni donzelli e wanda ferro
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  • assemblea fratelli d'italia a reggio calabria
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  • assemblea fratelli d'italia a reggio calabria
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  • assemblea fratelli d'italia a reggio calabria giovanni donzelli
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  • assemblea fratelli d'italia a reggio calabria
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  • assemblea fratelli d'italia a reggio calabria giovanni donzelli
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  • assemblea fratelli d'italia a reggio calabria
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  • assemblea fratelli d'italia a reggio calabria
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  • assemblea fratelli d'italia a reggio calabria giovanni donzelli
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  • assemblea fratelli d'italia a reggio calabria
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Reggio Calabria è una città straordinaria, metropolitana, che ha tutte le carte in regola per tornare agli antichi splendori, forse anche superarle. Obiettivi? Una riqualificazione che non può riguardare solo il centro storico, ma anche i quartieri, come ad esempio Arghillà. Bisogna partire dalle cose essenziali e far poi di Reggio una città della cultura e del turismo. L’obiettivo alle elezioni Comunali? Vincere per poter governare, vincere e farlo bene. Tifo ovviamente la lista di Fratelli d’Italia”. Ad affermarlo, ai microfoni della stampa, è il coordinatore regionale calabrese di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, prima dell’assemblea degli amministratori in Calabria, tenutasi proprio sullo Stretto, alla presenza del responsabile nazionale Giovanni Donzelli, che ha parlato anche di Reggio Calabria.

Di seguito invece l’intervista completa a Wanda Ferro.

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