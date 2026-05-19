Emendamento sull’Aeroporto rivendicato dal M5S? Cannizzaro risponde ai pentastellati e punge un “deputato reggino eletto con i like”

Questa mattina, nel corso del punto stampa insieme al Ministro Pichetto Fratin, il candidato Sindaco Francesco Cannizzaro ha risposto a una domanda di StrettoWeb rispetto a chi, in questi giorni, anche da componenti del Movimento 5 Stelle reggino, sta rivendicando dei meriti sull’emendamento Cannizzaro sull’Aeroporto. Dopo l’articolo della nostra redazione, dal Movimento Territoriale cittadino si sono irritati, e lo stesso ha fatto l’ex deputata reggina pentastellata Federica Dieni, ma sui social.

Su questo, Cannizzaro ha replicato con un po’ di sarcasmo: “una ex deputata eletta con i like, tale Dieni, di cui nessuno si è accorto fosse in Parlamento, fa i post sui social rispetto all’emendamento da me presentato in Parlamento. Quell’emendamento è stato approvato dall’Opposizione, per me è un doppio merito. Come si chiama l’emendamento? Emendamento Cannizzaro. Se fosse stato approvato dal M5S non si sarebbe chiamato così”.