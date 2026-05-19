Cannizzaro replica a Boccia: “è nervoso e in imbarazzo. L’unica sua cosa buona è aver sposato una donna intelligente come Nunzia De Girolamo”

Rispondendo a una domanda di StrettoWeb, nel corso del punto stampa insieme al Ministro Pichetto Fratin, l’Onorevole e candidato Francesco Cannizzaro ha replicato alle dichiarazioni di ieri di Francesco Boccia, capogruppo PD al Senato che ieri a Reggio Calabria è andato giù pesante contro il segretario regionale forzista. “Boccia – ha replicato Cannizzaro – mi dà l’assist per affermare ciò che pensavo da sempre: rappresenta il fallimento del PD che per 12 anni ha amministrato questa città. Il fatto che venga a Reggio Calabria per parlare di Cannizzaro è sinonimo di debolezza, non avendo altri argomenti. E’ consapevole di essere in imbarazzo, è nervoso. Mi paragona a Salvini? E’ un onore. Seguendo l’attività di Boccia, da ex Ministro, credo che l’unica cosa buona che abbia fatto è aver sposato una donna bella e intelligente come Nunzia De Girolamo“.