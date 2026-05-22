Versace colpisce ancora, nuova poltrona a pochi giorni dalle Elezioni: ha assunto, a tempo indeterminato, una candidata con il PD!

Mancano poche ore e sarà silenzio elettorale. Domenica 24 e lunedì 25 si andrà direttamente alle urne per le tanto attese elezioni Comunali di Reggio Calabria. Ci siamo quasi, siamo agli sgoccioli, prudono le mani, sale l’adrenalina e la tensione. In questo clima, logica, buon costume, “cristianità” o qualsiasi altra qualità vogliate voi lettori tirare in ballo, vorrebbe che “si fermassero”. Ma neanche per sogno. Il poltronificio continua, h24, 7/7, fino all’ultimo giorno utile. Non ci sorprenderebbe vedere assunzioni anche la sera dello spoglio elettorale.

Il protagonista è sempre Carmelo Versace, ormai in grado di fare concorrenza a “Poltronesofà” per l’incredibile numero di nomine effettuate da gennaio a oggi. L’ultima risale al 20 maggio, 4 giorni prima del voto elettorale. La Città Metropolitana ha avuto l’impellente necessità, appena prima del weekend elettorale, di impegnare una casella di istruttore amministrativo rimasta libera.

Per farlo, ha prelevato la 3ª candidata idonea non vincitrice di un concorso nel Comune di Bovalino. Evidentemente, tale necessità aveva un criterio di urgenza decisamente elevato. È stata selezionata la dott.ssa Valeria Borruto, profilo che Carmelo Versace conosce bene, avendola già assunta a tempo pieno e determinato lo scorso gennaio nel proprio staff.

Ma c’è di più. Valeria Borruto risulta anche candidata nella lista del PD al prossimo consiglio comunale, la stessa lista in cui risulta candidato anche Carmelo Versace. Dopo la nomina di Antonino Castorina come capo di gabinetto della Città Metropolitana e dell’amico di Castorina all’ATAM, Versace piazza l’ultimo colpo. Forse… del resto, la Città Metropolitana avrà ancora qualche esigenza dell’ultimo minuto e lui ha ancora qualche giorno per occuparsene.