Il poltronificio Versace è ancora aperto, anche di notte: 39 nuove assunzioni prima del silenzio elettorale | NOMI

Siamo stati facili, facilissimi, profeti. Nell’ultimo articolo sulle strane assunzioni pubblicato appena poche ore fa, avevamo messo il dubbio se l’assunzione a tempo indeterminato di una candidata nella lista del PD, già presente nel suo staff, sarebbe stata l’ultima goccia. Il tempo per architettare qualcosa c’era, siamo agli sgoccioli, ma non ancora alla fine. E il poltronificio è ancora aperto, H24, anche di notte. E a poche ore dal silenzio elettorale, a un giorno dal voto, Carmelo Versace ha scelto di superarsi.

Ben 39 nuove assunzioni alla Città Metropolitana. Effettivamente, visti i servizi erogati e lo stato in cui versa la città, alla Città Metropolitana c’era bisogno di parecchie nuove figure. Versace se ne sarà accorto tardi, molto tardi. Il fatto di aver assunto tutte queste persone a poche ore dal voto, non ha nulla a che fare con dinamiche poco opache legate all’esercizio della preferenza elettorale che lo vedrà direttamente coinvolto nella lista del PD. Come non lo era la nomina di Antonino Castorina come Capo di Gabinetto, o del suo amico d’infanzia in ATAM, società in house del Comune. Reggio Calabria… la città delle coincidenze.

E quindi, in bocca al lupo a 39 nuove figure, indispensabili, tant’è da essere state assunte a tempo indeterminato, ma part time, 18 ore settimanali, da inquadrare nell’Area degli Operatori con il profilo professionale Ausiliario. Di seguito l’elenco dei nomi.

I 39 nuovi assunti da Versace alla Città Metropolitana