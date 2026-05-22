Il poltronificio Versace è ancora aperto, anche di notte: 39 nuove assunzioni prima del silenzio elettorale | NOMI

Carmelo Versace firma altre 39 assunzioni alla Città Metropolitana nella serata che porta al silenzio elettorale, a poco meno di un giorno dalle elezioni Comunali di Reggio Calabria

Carmelo Versace Poltronificio

Siamo stati facili, facilissimi, profeti. Nell’ultimo articolo sulle strane assunzioni pubblicato appena poche ore fa, avevamo messo il dubbio se l’assunzione a tempo indeterminato di una candidata nella lista del PD, già presente nel suo staff, sarebbe stata l’ultima goccia. Il tempo per architettare qualcosa c’era, siamo agli sgoccioli, ma non ancora alla fine. E il poltronificio è ancora aperto, H24, anche di notte. E a poche ore dal silenzio elettorale, a un giorno dal voto, Carmelo Versace ha scelto di superarsi.

Ben 39 nuove assunzioni alla Città Metropolitana. Effettivamente, visti i servizi erogati e lo stato in cui versa la città, alla Città Metropolitana c’era bisogno di parecchie nuove figure. Versace se ne sarà accorto tardi, molto tardi. Il fatto di aver assunto tutte queste persone a poche ore dal voto, non ha nulla a che fare con dinamiche poco opache legate all’esercizio della preferenza elettorale che lo vedrà direttamente coinvolto nella lista del PD. Come non lo era la nomina di Antonino Castorina come Capo di Gabinetto, o del suo amico d’infanzia in ATAM, società in house del Comune. Reggio Calabria… la città delle coincidenze.

E quindi, in bocca al lupo a 39 nuove figure, indispensabili, tant’è da essere state assunte a tempo indeterminato, ma part time, 18 ore settimanali, da inquadrare nell’Area degli Operatori con il profilo professionale Ausiliario. Di seguito l’elenco dei nomi.

I 39 nuovi assunti da Versace alla Città Metropolitana

  1. Patrizia Andaloro
  2. Antonino Nucera
  3. Davide Sirio
  4. Manuela De Troia
  5. Maria Rappoccio
  6. Domenico Ielo
  7. Domenico Sorgonà
  8. Marisa Calabrò
  9. Francesco Mordà
  10. Giacomo Marino
  11. Antonia Postorino
  12. Giorgio Rosace
  13. Antonia Ventura
  14. Giovanni Orlando
  15. Salvatore Alati
  16. Teresa Neri
  17. Maurizio Praticò
  18. Maria Francesca Schiavone
  19. Paolo Modafferi
  20. Cinzia Condello
  21. Francesco Certomà
  22. Antonino Spinelli
  23. Francesca Nicolò
  24. Fausto Venoso
  25. Giuseppe Manto
  26. Demetrio Sorgonà
  27. Anna Martino
  28. Massimo Costa
  29. Assunta Cilione
  30. Bianca Laganà
  31. Santa Siclari
  32. Saverio Giorgio Rosace
  33. Rachele Russo
  34. Angela Santa Franco
  35. Demetrio marino
  36. Maurizio Costantini
  37. Francesca Leone
  38. Teodora Battaglia
  39. Annalisa Calluso
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