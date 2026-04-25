Elezioni Reggio Calabria, ecco la lista del PD: tutti i NOMI dei candidati, c’è Maria Antonietta Rositani

Il Partito Democratico ha ufficialmente presentato la propria lista in vista delle prossime elezioni comunali, dopo un lungo lavoro politico e organizzativo che ha portato alla costruzione di una “proposta solida, autorevole e fortemente radicata nel territorio” a supporto di Battaglia. A guidare la lista sarà Maria Antonietta Rositani, figura simbolo di coraggio e impegno civile. “Abbiamo lavorato con serietà e responsabilità,” ha dichiarato il segretario metropolitano del PD, Peppe Panetta, “per mettere in campo una lista forte, capace di rappresentare al meglio la comunità. Una squadra composta da donne e uomini che uniscono competenze, professionalità ed esperienza amministrativa, insieme a nuove energie e sensibilità civiche. Del resto fin dall’inizio abbiamo lavorato, a tutti i livelli, a costruire una proposta solida, credibile e vicina ai bisogni reali delle persone”.

Il segretario ha poi sottolineato che la lista non è solo un insieme di candidature, ma un vero e proprio progetto collettivo che guarda al futuro della città con serietà e visione: “Non è una somma di candidature – spiega ancora Panetta – ma un progetto collettivo che guarda al futuro della città con serietà e visione.” Al centro di questo progetto c’è Maria Antonietta Rositani, una figura che ha fatto della lotta contro la violenza e della difesa dei diritti il suo impegno principale. “Con questa lista – conclude Panetta – il Partito Democratico conferma la propria volontà di essere forza centrale, responsabile e determinata nel costruire una prospettiva di crescita e sviluppo per la città, all’interno del progetto politico a sostegno di Mimmo Battaglia sindaco.”

La lista completa dei candidati

Di seguito, i nomi dei candidati della lista del PD: