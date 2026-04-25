Elezioni Reggio Calabria, ecco la lista del PD: tutti i NOMI dei candidati, c’è Maria Antonietta Rositani

La lista definitiva e ufficiale del Partito Democratico, che sosterrà Mimmo Battaglia alle elezioni comunali di Reggio Calabria

Mimmo Battaglia vince le Primarie del CentroSinistra
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il Partito Democratico ha ufficialmente presentato la propria lista in vista delle prossime elezioni comunali, dopo un lungo lavoro politico e organizzativo che ha portato alla costruzione di una “proposta solida, autorevole e fortemente radicata nel territorio” a supporto di Battaglia. A guidare la lista sarà Maria Antonietta Rositani, figura simbolo di coraggio e impegno civile. “Abbiamo lavorato con serietà e responsabilità,” ha dichiarato il segretario metropolitano del PD, Peppe Panetta, “per mettere in campo una lista forte, capace di rappresentare al meglio la comunità. Una squadra composta da donne e uomini che uniscono competenze, professionalità ed esperienza amministrativa, insieme a nuove energie e sensibilità civiche. Del resto fin dall’inizio abbiamo lavorato, a tutti i livelli, a costruire una proposta solida, credibile e vicina ai bisogni reali delle persone.

Il segretario ha poi sottolineato che la lista non è solo un insieme di candidature, ma un vero e proprio progetto collettivo che guarda al futuro della città con serietà e visione: “Non è una somma di candidature – spiega ancora Panetta – ma un progetto collettivo che guarda al futuro della città con serietà e visione.” Al centro di questo progetto c’è Maria Antonietta Rositani, una figura che ha fatto della lotta contro la violenza e della difesa dei diritti il suo impegno principale. “Con questa lista – conclude Panetta – il Partito Democratico conferma la propria volontà di essere forza centrale, responsabile e determinata nel costruire una prospettiva di crescita e sviluppo per la città, all’interno del progetto politico a sostegno di Mimmo Battaglia sindaco.

La lista completa dei candidati

Di seguito, i nomi dei candidati della lista del PD:

  1. Maria Antonietta Rositani
  2. Maria Amaddeo
  3. Anna Maria Pia Ardito
  4. Francesco Arfuso
  5. Margherita Azzarà
  6. Francesco Orlando Barreca detto Franco
  7. Maria Bellini
  8. Valeria Borruto
  9. Anna Maria Briante
  10. Paolo Brunetti
  11. Carmela Caminiti
  12. Francesca Costantino
  13. Roberto Diano
  14. Aida Fiumara
  15. Annamaria Greco
  16. Irene Patrizia Ielo
  17. Manuela Lacaria
  18. Simona Mafrici
  19. Marcantonino Malara, detto Nino
  20. Giuseppe Marino
  21. Vincenzo Marra
  22. Angela Martino
  23. Eleonora Maria Pia Megale
  24. Emilio Minniti
  25. Giovanna Modafferi
  26. Christine Monticelli, detta Romeo
  27. Nicola Neto
  28. Lucia Anita Nucera in Maisano, detta Anna, Nucara, Nocera
  29. Vincenza Quattrone
  30. Antonio Ruvolo
  31. Giuseppe Triolo
  32. Carmelo Versace
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