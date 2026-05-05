“Ti vengo a bussare”, Cannizzaro e la promessa strappata a Salvini: un impegno milionario per Reggio Calabria

Nel corso della presentazione della lista della Lega per il consiglio comunale alle prossime elezioni di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha tenuto un intervento scoppiettante. “Toccherà a noi mettere a terra tutti i fondi che attraverso le attività Parlamentare, non solo quelle del sottoscritto, hanno destinato alla città. Saremo noi a metterli a terra nel più breve tempo possibile”, ha esordito il candidato sindaco del centrodestra. Poi una stoccata al centrosinistra: “saluto tutti i candidati della Lega, siete una squadra straordinaria, grazie per aver deciso di mettersi la faccia, al fianco di una coalizione più larga possibile, con professionisti giovani e meno giovani. Loro (il centrosinistra, ndr) in 12 anni hanno prodotto 12 liste a sostegno della mia candidatura: il frutto del fallimento di Falcomatà e del centrosinistra. Vogliamo ridisegnare una nuova città”.

Un grazie ai leader della Lega, da Minasi a Mattiani passando per Durigon: “ringrazio Peppe Mattiani per l’abnegazione e il sacrificio, insieme a Tilde Minasi, hanno presentato una bellissima lista di cui sono orgoglioso. Con Tilde ci battiamo in Parlamento per la città, tu sarai un punto di riferimento, connettore con la città, così come bene stai facendo. Permettetemi di ringraziare una persona con cui mi confronto ogni giorno. Con lui dibattiamo, ci confrontiamo, risolviamo i problemi, con intelligenza, amicizia, lealtà e sincerità, soprattutto nei momenti di difficoltà. Io devo abbracciare Claudio Durigon, una persona di grandi capacità politiche e istituzionali. Tra i ministri di Forza Italia e oltre Matteo Salvini, so che potrà contare su uno dei migliori uomini di governo come Durigon. Saluto Valeria Sudano, commissario della Lega in Calabria, da poche settimane ma è già calabrese. Salutiamo Anastasio Carrà da Catania e il collega Furgiuele che qui è a casa sua”.

Cannizzaro a Salvini: “busserò alla tua porta”

Cannizzaro si è poi rivolto a Matteo Salvini: “Matteo grazie per la tua presenza che incoraggia la tua lista e anche me. Questa città non ha bisogno solo di Cannizzaro ma di una classe dirigente importante per una città che non ha più visione. Stiamo cercando con il nostro programma di dire ai reggini dove vogliamo andare. Sono consapevole che non sarà facile, non avrò la bacchetta magica, ma determinazione, passione, impegno, lavoro e sacrificio, che Salvini conosce bene, uno dei ministri che lavora di più, conosce bene. Il governo nazionale porta risultati grazie a uomini come Matteo Salvini. La tua presenza è incoraggiante. So che posso contare sul supporto di una grande squadra. Ci tengo a dire a tutti, nessuno escluso, partecipe di questo grande progetto che farà risorgere a Reggio Calabria, io ho bisogno dei migliori, nelle varie posizioni di potere politico e istituzionale, per far risorgere questa città”.

E sul Ponte sullo Stretto strappa una promessa a Salvini riguardante le opere compensative: “tu Matteo sei venuto lontano dalle campagne elettorali, ti sei preso impegni che hai mantenuto. Grazie per oggi per questo sostegno. Sei stato qui per un’arteria di cui se ne parlava da 60 anni. Sei qui per dire che il Ponte sullo Stretto è cosa fatta. Il sogno di Silvio Berlusconi, ma a te va dato il merito, ti dico grazie, ci hai messo testa e impegno, frutto di un lavoro di un governo straordinario e unito, ma il vero lavoro è di Salvini.

Busserò alla tua porta Matteo. Ho parlato con Ciucci. L’unico sindaco di Sicilia e Calabria a non aver colto l’opportunità del Ponte è stato Falcomatà che ha provato a bloccare l’opera più maestosa del Paese con un ricorso. Vergogna per averlo anche solo pensato. Ricorso bocciato: i vostri figli e nipoti dovranno pagare 100 mila euro. Falcomatà è stato l’unico a non chiedere opere compensative. Zero. L’unica città a ottenere zero. Io ho già le schede pronte per recuperare tempo e denaro, so che c’è un tesoretto da parte. Ringrazio Matteo Salvini, lo ha dimostrato con la 106 insieme a Occhiuto.

Abbiamo quartieri degradati che senza l’aiuto del governo non riuscirò a risanare, lo sa Mantovano e lo sa Meloni. Sarò sindaco anche della Città Metropolitana, se i cittadini lo vorranno. Il Porto di Gioia Tauro diventerà hub del Mediterraneo. Oggi è una giornata di festa per la Lega e il Centrodestra“.

Una promessa alla quale Salvini ha risposto: “l’unico problema che avrò da ministro con Cannizzaro sindaco è che mentre il sindaco di sinistra non voleva le opere pubbliche, qui ho già capito che dovremmo aprire il portafoglio“. Una promessa milionaria per Reggio Calabria.