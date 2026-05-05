Salvini show con i candidati della Lega: cita StrettoWeb, umilia Falcomatà e “con Cannizzaro dovrò aprire il portafoglio” | FOTO

Nella serata odierna, presso la Sala “Federica Monteleone” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale a Reggio Calabria, è stata presentata la lista della Lega con i candidati al Consiglio Comunale. Lista che sostiene Francesco Cannizzaro alle prossime elezioni Comunali del 24 e 25 maggio. Una lista “piena”, con 32 candidati, quella presentata da uno dei partiti attualmente al governo nazionale e che, negli ultimi anni, dopo l’ostracismo del passato, ha trovato consenso elettorale anche al Sud.

Presenti figure già note in Consiglio Comunale come Caridi, De Biasi e Neri, ma anche alcuni neofiti della politica. Presente a Reggio Calabria anche il volto nazionale della Lega, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonchè vicepremier.

Mattiani: “stravolgeremo amministrazione che ci ha soffocato per 12 anni”

Giuseppe Mattiani, coordinatore regionale della Lega, ha dichiarato: “Un ringraziamento va ai 32 candidati. Oggi vogliamo presentare un progetto di cambiamento della città, un progetto che stravolge un’amministrazione che ci ha soffocato per 12 anni. Elenchiamo 32 nomi che amano Reggio Calabria e amano la nostra terra. Vi ringrazio per la vostra scelta. La Lega in Calabria sta crescendo, sono orgoglioso: la provincia di Reggio Calabria è la maggiore a trazione leghista. C’è un centrodestra e una Lega al governo che lavora in maniera concreta. Grandi investimenti su strade e autostrade, invertiamo il senso di rotta: non si progetta da Cosenza a scendere. Da Reggio a Catanzaro il nuovo tratto della 106. Questa è la concretezza della Lega. Potremmo parlare dei 12 milioni della Bovalino-Bagnara, i nuovi treni a disposizione dei calabresi.

Quando Falcomatà citava il Noi e Loro. In 12 anni hanno inaugurato un parco giochi, per il resto hanno distrutto la Città Metropolitana di Reggio Calabria, 97 comuni, investendo male. L’Amministrazione Falcomatà non è stata capace di gestire queste grandi risorse. Salvini sei il fautore della liberazione dell’Aeroporto, bloccato dalle limitazioni che non facevano atterrare gli aerei. Dal momento che sei intervenuto e con i voli Ryanair, oggi Reggio Calabria è una città turistica. Ma la verità è che i turisti vogliono godere dei servizi, vogliono un servizio taxi efficiente e a Reggio non c’è. Vogliono farsi una doccia. Nei mesi di giungo a ottobre, tanti imprenditori giovani reggini che invece di andare a lavorare al Nord, hanno deciso di restare e diventare imprenditori turistici e investire in BnB, oggi non possono dimostrare la loro qualità perchè l’Amministrazione non riesce a fornire i servizi quasi acqua, decoro urbano, buche. Siamo allo stato brado.

Come dimenticare il Capodanno Rai che ha messo Reggio al centro del mondo. Il Vinitaly di Verona che verrà sul Lungomare di Reggio Calabria e i nostri imprenditori potranno esporre il loro lavoro, la loro voglia di esportare il loro vino. L’Aeroporto, le strutture sanitarie che stiamo efficientando. Il nuovo ospedale Morelli, il personale sanitario che abbiamo reclutato e quello che abbiamo ottenuto da Cuba, iniziativa contestatissima, oggi modello per tutta la nazione.

Non voglio dimenticare chi qualche mese fa ha subito un tremendo danno a causa di cicloni che hanno messo in ginocchio imprenditori turistici e balneari. Questo è stato subito un tema da noi molto attenzionato. Ringrazio il ministro Salvini che è stato uno dei primi a venire a Reggio Calabria che è stato uno dei primi a venire sul litrale jonico disastrato. Noi come Lega abbiamo pensato una proposta che andrà in consiglio regionale in cui abbiamo dato la possibilità agli imprenditori che non possono ricostruire il loro lido devastato dalla mareggiata, abbiamo dato la possibilità di delocalizzare il loro lido ed evitare che la stagione balneare 2026 fosse vana per migliaia di operatori turistici calabresi, padri di famiglia che lavorano con turismo e territorio.

Noi, Ciccio, abbiamo deciso di restare in Calabria, di investire in Calabria, insieme a mia moglie abbiamo deciso di costruire una famiglia con due gemellini e un bimbo di 3 anni. Io vorrei garantire loro un futuro diverso, una città viva e di prospettiva con tutti i diritti che i nostri figli devono avere e non essere l’ultima città in ogni classifica nazionale ed europea per vivibilità. Insieme a tutti voi, insieme ai nostri candidati, con Ciccio Cannizzaro, il 24 e 25 di maggio riusciremo a cambiare Reggio Calabria e a garantire a Reggio Calabria una visione diversa di città rispetto a quella che stiamo vivendo oggi“.

Minasi: “Cannizzaro in campo con coraggio, mandiamo a casa amministrazione imbarazzante”

Il senatore Tilde Minasi ha dichiarato: “è il segno che la Lega c’è e ha una squadra forte. A breve riusciremo a mandare a casa questa Amministrazione che definirei imbarazzante e che ha l’ardire di addossare su altri le colpe dopo 11 anni che governano. È un dovere ringraziare Ciccio Cannizzaro che ha scelto, con grande coraggio, di mettersi in gioco: Reggio ha bisogno di persone come te. Grazie al coordinatore Mattiani e a tutti i candidati scesi in campo con grande entusiasmo che dimostra quanto sia forte la voglia di cambiamento per tutti noi. Un impegno che è riuscito a coinvolgere tanti giovani. Per noi è una grande vittoria riuscire a farvi credere che un futuro diverso questa città lo possa avere. Ringrazio il sottosegretario Durigon, il ministro Salvini, è un orgoglio presentare i candidati in sua presenza. Voglio ricordare gli investimenti sul Porto di Gioia Tauro, gli interventi sull’aeroporto che hanno tolto le limitazioni. E il Ponte, lo faremo. Abbiamo votato in Senato il nuovo decreto che segna l’iter per superare le criticità della Corte dei Conti, per fine anno dovrebbero partire i lavori“.

Cannizzaro a Salvini: “busserò alla tua porta per le opere compensative sul Ponte”

Francesco Cannizzaro, candidato sindaco per il centrodestra, ha dichiarato: “toccherà a noi mettere a terra tutti i fondi che attraverso le attività Parlamentare, non solo quelle del sottoscritto, hanno destinato alla città. Saremo noi a metterli a terra nel più breve tempo possibile. Saluto tutti i candidati della Lega, siete una squadra straordinaria, grazie per aver deciso di mettersi la faccia, al fianco di una coalizione più larga possibile, con professionisti giovane e meno giovane. Loro (il centrosinistra, ndr) in 12 anni hanno prodotto 12 liste a sostegno della mia candidatura: il frutto del fallimento di Falcomatà e del centrosinistra. Vogliamo ridisegnare una nuova città, ringrazio Peppe Mattiani per l’abnegazione e il sacrificio, insieme a Tilde Minasi, hanno presentato una bellissima lista di cui sono orgoglioso.

Con Tilde ci battiamo in Parlamento per la città, tu sarai un punto di riferimento, connettore con la città, così come bene stai facendo. Permettetemi di ringraziare una persona con cui mi confronto ogni giorno. Con lui dibattiamo, ci confrontiamo, risolviamo i problemi, con intelligenza, amicizia, lealtà e sincerità, soprattutto nei momenti di difficoltà. Io devo abbracciare Claudio Durigon, una persona di grandi capacità politiche e istituzionali. Tra i ministri di Forza Italia e oltre Matteo Salvini, so che potrà contare su uno dei migliori uomini di governo come Durigon.

Saluto Valeria Sudano, commissario della Lega in Calabria, da poche settimane ma è già calabrese. Salutiamo Anastasio Carrà da Catania e il collega Furgiuele che qui è a casa sua.

Matteo grazie per la tua presenza che incoraggia la tua lista e anche me. Questa città non ha bisogno solo di Cannizzaro ma di una classe dirigente importante per una città che non ha più visione. Stiamo cercando con il nostro programma di dire ai reggini dove vogliamo andare. Sono consapevole che non sarà facile, non avrà la bacchetta magica, ma determinazione, passione, impegno, lavoro e sacrificio, che Salvini conosce bene, uno dei ministri che lavora di più, conosce bene. Il governo nazionale porta risultati grazie a uomini come Matteo Salvini. La tua presenza è incoraggiante. So che posso contare sul supporto di una grande squadra. Ci tengo a dire a tutti, nessuno escluso, partecipe di questo grande progetto che farà risorgere a Reggio Calabria, io ho bisogno dei migliori, nelle varie posizioni di potere politico e istituzionale, per far risorgere questa città.

Tu Matteo sei venuto lontano dalle campagne elettorali, ti sei preso impegni che hai mantenuto. Grazie per oggi per questo sostegno. Sei stato qui per un’arteria di cui se ne parlava da 60 anni. Sei qui per dire che il Ponte sullo Stretto è cosa fatta. Il sogno di Silvio Berlusconi, ma a te va dato il merito, ti dico grazie, ci hai messo testa e impegno, frutto di un lavoro straordinario e unito, ma il vero lavoro è di Salvini.

Busserò alla tua porta. Ho parlato con Ciucci. L’unico sindaco di Sicilia e Calabria a non aver colto l’opportunità del Ponte è stato Falcomatà che ha provato a bloccare l’opera più maestosa del Paese con un ricorso. Vergogna per averlo solo pensato. Bocciato, i vostri figli e nipoti dovranno pagare 100 mila euro. Falcomatà è stato l’unico a non chiedere opere compensative. Zero. L’unica città a ottenere zero. Io ho già le schede pronte per recuperare tempo e denaro, so che c’è un tesoretto da parte. Ringrazio Matteo Salvini, lo ha dimostrato con la 106 insieme a Occhiuto.

Abbiamo quartieri degradati che senza l’aiuto del governo non riuscirò a risanare, lo sa Mantovano e lo sa Meloni. Sarò sindaco anche della Città Metropolitana, se i cittadini lo vorranno. Il Porto di Gioia Tauro diventerà hub del Mediterraneo. Oggi è una giornata di festa per la Lega e il Centrodestra“.

Lo show di Salvini: cita StrettoWeb, ribalta Falcomatà sul Ponte e scherza e con Cannizzaro dovrà aprire il portafoglio

Matteo Salvini infiamma la platea: “è una bella giornata. Ho avuto tempo di accompagnare mia figlia a scuola a Milano, sono andato in aereo a Napoli, insieme a Piantedosi, a Torre Annunziata, abbiamo dato un colpo di ruspa a un palazzo confiscato alla camorra che diventerà un parco pubblico. A Vazzano ho inaugurato il primo tratto che un anziano mi ha detto che è stata progettata nel 1966: gli ho fatto i complimenti per la pazienza. Abbiamo fatto in 4 anni quanto quelli di sinistra non hanno fatto.

La corte di Cassazione ha depositato le motivazioni del processo Open Arms che mi ha visto protagonista per 5 anni: oggi, dopo 5 anni, in 78 pagine, la Suprema Corte italiana ha riconosciuto che difendere i confino non è un reato ma è un dovere (ovazione dal pubblico presente, ndr). Manderò il testo della sentenza a Riace, visto che c’è qualcuno che anche in Calabria e i Paesi della provincia si spopolano, invece di dare lavoro ai giovani reggini, secondo loro si doveva riempire la Calabria di stranieri che arrivano da ogni parte del mondo. No grazie. La Calabria ai calabresi.

Una giornata che finisce a Messina. Avete avuto l’unico sindaco, io ne ho incontrati tanti e di ogni colore politico, io quando un sindaco mi entra in ufficio non gli chiedo la tessera del partito, raramente ho trovato sindaci che mi hanno detto ‘i soldi dello Stato non mi interessano, te li lascio’. Avete avuto un sindaco che, a fronte di un’opera che porta sviluppo, lavoro efficienza, meno inquinamento e traffico, questo sindaco ha detto ‘no grazie, non mi interessa e nemmeno i soldi per quest’opera’. Tra 20 giorni non avrete un sindaco a favore del Ponte, ma del buon senso e dello sviluppo di Reggio Calabria.

I camionisti hanno annunciato uno sciopero dal 25 al 29 maggio per l’aumento dei costi, Bruxelles permettendo, gli unici che non si sono accorti di due guerre in corso. Se posso fare un esempio di ciò che cambierà con il Ponte, penso a giovani, professionisti, avvocati: con il Ponte sorgerà la metropolitana dello Stretto. Io alle 20 devo chiudere dall’altra parte, perchè c’è il traghetto e poi devo aspettare (Salvini sarà a Messina). Pensate a chi deve aspettare 1-2-3-4 ore, dipende dal tempo, dal meteo. Pensate avere una metropolitana che transita in pochi minuti rispetto a un treno merci che oggi passa in 3 ore. Pensa a uno che deve guardare l’orologio e 365 giorni all’anno non avrà più l’isolamento: cambia la vita, arriva lavoro, prospettiva, turismo. E per i giovani cambia tanto.

Dovreste essere orgogliosi del fatto che con 12 anni di amministrazione di sinistra, Reggio è fra le città italiani in cui pagate la TARI più alta d’Italia, quasi 500 euro a famiglia. E uno dice ‘però ho una città che sembra la Svizzera, per terra non trovo un mozzicone’. Se vai su Google, ringrazio StrettoWeb, Citynow, LaC, Il Reggino, se digiti ‘rifiuti Reggio’ trovi una roba imbarazzante: dovrebbero pagarla loro la tassa, non i cittadini. Io a Reggio Calabria, prima del voto, ci torno sicuramente.

L’unico problema che avrò da ministro con Cannizzaro sindaco è che mentre il sindaco di sinistra non voleva le opere pubbliche, qui ho già capito che dovremmo aprire il portafoglio. Vi ringrazio dal profondo del cuore, siete voi la forza di Reggio Calabria. La prossima volta, ci vediamo in piazza a Reggio giovedì 21 maggio per festeggiare. E magari inviteremo il candidato sindaco del PD che in piazza ci va con pochi amici. Noi non abbiamo nemici, abbiamo avversari. Per loro chi non la pensa allo stesso modo è un nemico che va imbavagliato. Non mi permetterei mai di minacciare e insultare qualcuno. Siamo diversi? Sì. Io non voglio il male di nessuno.

Vi lascio la vostra città, negozi parrocchie, centri anziani, non sediamoci, la partita non è già finita, leggevo che finirà 60-30, non crediamo ai sondaggi: ogni singolo voto che voi troverete da qui al 24 sera può fare la differenza. Non ci basta vincere, vogliamo stravincere con una maggioranza blindata per 5 anni con tanta Lega in Consiglio Comunale. Con gli amici di Forza Italia la sintonia è totale. Solo qualche anno fa, pensare che la Lega avrebbe preso il 15% alle Regionali a Reggio Calabria o il 20% a Lamezia Terme, che la lega governasse in Calabria, Sicilia, Basilicata, sarebbe stata fantasia. Io sono straconvinto che l’Italia vince tutta insieme.

Faccio gli auguri a tutte le mamme in vista di domenica, non ai genitori 1 e 2, ci sono mamme e papà. Anche perchè, da papà saremmo il genitore 2 (ride).

O l’Europa ci permette di spendere i soldi per aiutare le famiglie permettendoci di spende la cifra che oggi spendiamo per le armi, o lo facciamo da soli. le differenze, e non è una questione religiosa. Basta che ci sia il rispetto per gli altri, storia e cultura che c’è qua per qualche millennio. Oggi dici che la mamma non è mamma perchè qua si offende qualcuno, che parlare di famiglia è ‘una cosa superata’.

C’è qualcuno che per attirarsi le simpatie di due ragazzotti, dice che sulla droga bisogna chiudere un occhio, che bisogna legalizzare e magari distribuire legalmente alcune droghe: noi della Lega siamo contro ogni tipo di droga, la droga è morte.

Che il buon Dio ve la mandi buona. Mi fermo a Dio, non vado oltre (ride e cita la querelle sul comizio di Cannizzaro). Se a sinistra rimane quello, vuol dire che abbiamo già vinto le elezioni. “.

I candidati della lista della Lega alle elezioni Comunali di Reggio Calabria