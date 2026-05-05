Salvini a StrettoWeb: “Ponte porterà lavoro e Cannizzaro farà fare a Reggio un passo in avanti” | INTERVISTA

Matteo Salvini ritorna a Reggio Calabria in vista delle elezioni Comunali che chiameranno i cittadini, il 24 e il 25 maggio, ad esprimere la loro preferenza elettorale per eleggere il nuovo sindaco della città dopo 12 anni di malagestione targata Falcomatà. Un appuntamento importante in cui la Lega sosterrà Francesco Cannizzaro, candidato sindaco espresso dal centrodestra. A margine della presentazione della lista della Lega, Matteo Salvini ha risposto alla domanda di StrettoWeb riguardante il Ponte sullo Stretto e il cambio di prospettiva con Cannizzaro Sindaco: “non si tratta di essere pro Ponte o contro il Ponte.

Siamo l’unico paese al mondo dove ci sono alcuni politici, non cittadini, politici che non vogliono opere pubbliche, non vogliono la piazza, non vogliono il palazzetto dello sport, non vogliono la ferrovia, non vogliono l’aeroporto, non vogliono la galleria. Un’opera pubblica porta sviluppo, porta lavoro, porta efficienza: Canizzaro è persona esperta e quindi sono convinto che con lui Reggio farà un bel passo in avanti“.