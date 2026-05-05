Salvini dà appuntamento ai reggini: “in piazza il 21 maggio, festeggeremo in anticipo”. E la stoccata a Battaglia “con pochi amici”

“Ci sono tante città che vanno al voto in questo mese di maggio. Siccome oggi non riesco a fermarmi oltre l’ora e mezza, perchè poi c’è il traghetto per andare dall’altra parte, ho deciso che oggi vengo a presentare la lista di Reggio, però io a Reggio Calabria, prima del voto, ci torno sicuramente”. Neanche il tempo di trasferirsi a Messina che Matteo Salvini annuncia il ritorno a Reggio Calabria per la sera del 21 maggio, a pochi giorni dal voto. Il leader della Lega, inorgoglito dalla sala piena, nel corso del comizio per la presentazione della lista dei candidati al Consiglio Comunale per le prossime elezioni, mette già le mani avanti: “vedere la sala piena mi porta a dire grazie dal profondo del cuore, siete voi la forza di Reggio Calabria. Se in pochi giorni e alle 18:00 del pomeriggio abbiamo messo in piedi una roba del genere, la prossima volta, per festeggiare la vittoria che ci sarà 3 giorni dopo, ci vediamo in piazza a Reggio giovedì 21 maggio per festeggiare”.

Poi la stoccata a Battaglia: “e magari inviteremo il candidato sindaco del PD che in piazza ci va con pochi amici. Gli faremo vedere che Reggio è generosa, ospitale e accogliente. Noi non abbiamo nemici, abbiamo avversari. Quello che ci differenzia da certa sinistra è il modo di guardare il mondo. Per loro chi non la pensa allo stesso modo è un nemico che va imbavagliato, censurato e allontanato. Non mi permetterei mai di imbavagliare, minacciare e insultare qualcuno. Siamo diversi? Sì, grazie a Dio. Io non voglio il male di nessuno”.