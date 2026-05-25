Reggio Calabria protagonista dei media nazionali e ago della bilancia della politica italiana: il successo di Cannizzaro e la rivincita di Meloni

Rete 4, in diretta. Rai, Tg1, Tg2. E poi gli annunci sui giornali nazionali, di una vittoria ampia sin dall’inizio. Reggio Calabria torna ad essere attenzionata dai grandi media nazionali per commentare la vittoria di Francesco Cannizzaro, nuovo Sindaco della città, che torna al CentroDestra dopo 12 anni di CentroSinistra a guida Falcomatà. La notizia è però un’altra, e lo abbiamo già – difatti – svelato: l’interesse verso Reggio Calabria da parte dei grandi media nazionali, un interesse che fa sì che la città torni a godere di grande importanza e non per fatti negativi. Negli ultimi anni ricordiamo collegamenti degli inviati per notizie di cui andare tutt’altro che orgogliosi, come quella volta in cui Falcomatà ebbe anche il coraggio di arrabbiarsi, in diretta dai mercati di San Gregorio.

Ma se oggi Rete 4 arriva a Reggio Calabria e intervista Cannizzaro, è proprio per la figura di Cannizzaro, un profilo che lo stesso Del Debbio conosce. Cannizzaro ricordiamo essere un Onorevole, un parlamentare, che frequenta Roma da anni e che conosce anche diversi giornalisti nazionali. E’ questo ad aver trainato l’interesse nazionale verso una città che torna ad essere raccontata non per fatti negativi, una notizia che fa ben sperare anche per il futuro. E l’esempio sta tutto in un episodio: Del Debbio ha intervistato anche il neo Sindaco di Venezia, Simone Venturini, ma non ne ricordava il nome, gli ha chiesto anche l’età.

Già, Venezia. Se a Reggio Calabria la vittoria era scontata, ma forse non con uno scarto così netto, a Venezia il ribaltone è clamoroso. Il riscatto del CentroDestra, e le sonore batoste del PD, ridimensionano probabilmente un partito (e una coalizione) che dopo il No al Referendum si era ringalluzzito, pensando a una crisi dei partiti che guidano il Governo. E invece no. Sono proprio i media nazionali, oggi, a celebrare la rivincita di Meloni dopo il referendum. E questo proprio grazie alle due città di cui sopra. Reggio Calabria, dunque, diventa centrale, almeno per qualche ora, per le sorti della politica italiana e della maggioranza di Governo.

E lo fa per via di una figura che, già di per sé, si è ritagliata uno spazio importante all’interno della politica nazionale. Francesco Cannizzaro, da ora Sindaco, è il numero uno di Forza Italia in Calabria nonché una delle figure azzurre più importanti da Roma in giù, e non solo. Oggi però ha deciso di scendere in campo per aiutare la propria città. L’inizio? Non è male: la vetrina nazionale.